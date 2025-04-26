Али Самедов: "Нет ничего невозможного"

«В последней игре не хватило хладнокровия и точности ударов».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист «Кяпаза» Али Самедов заявил пресс-службе клуба.

Полузащитник поделился мыслями о матче с «Шамахы» в XXXII туре Премьер-лиги Мисли. Он сказал, что если бы были использованы голевые возможности, счет был бы другим:

«У нас было больше эпизодов для взятия ворот. Но мы не смогли ими воспользоваться. Матч в Шамахы был для нас очень важным в борьбе за седьмое место в турнирной таблице. Если бы мы победили, то продвинулись бы дальше. Поэтому серьезно готовились. Я считаю, что мы сыграли неплохо, хотя и проиграли. Наша командная борьба была хорошей, просто упустили голевые моменты».

По словам Самедова, разница в восемь очков с «Сабаилом» не создает у игроков самоуспокоенности:

«За пять туров до конца чемпионата разница в восемь очков - это немало. Нужно быть честными. Но это не успокаивает. Это футбол, все может случиться. Мы должны выложиться по полной в предстоящих играх и увеличить количество своих очков. Мы должны сохранять серьезность. Нет ничего невозможного. Можем подняться на более высокие места».

Отметим, что сегодня «Кяпаз» примет «Зиря» в рамках XXXII тура Премьер-лиги Мисли. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00.

İdman.biz