Кади: "Карабах" заслуженно вышел в финал"

Фланговый полузащитник "Карабаха" Кади Борхес прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Азербайджана по футболу против "Араз-Нахчыван" (3:0, первый матч - 0:1).

Как сообщает İdman.biz, бразилец заявил Sportal.az, что игроки команды думают о чемпионстве и в кубке страны.

Легионер "Карабаха" подчеркнул, что они с самого начала знали, что матч с "Араз-Нахчываном" будет сложным:

"Мы это хорошо понимали, особенно после поражения в первой игре. Но хорошо сыграли и одержали заслуженную победу. "Араз-Нахчыван" был агрессивен в первом тайме, но во втором тайме, усилив давление, мы сыграли лучше. У нас было много голевых моментов. Думаю, что "Карабах" заслуженно вышел в финал. Теперь нам предстоит сыграть в решающем матче. Конечно, мы поставим себе цель выиграть еще один трофей".

İdman.biz