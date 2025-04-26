Кахабер Цхададзе: "Когда приехал в "Габалу", то чуть не сошел с ума, игроки ели лаваш" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Offsideplus.az с главным тренером "Габалы" Кахабером Цхададзе.

- Сезон подходит к концу. "Габала" досрочно оформила чемпионство, вышла в Премьер-лигу. Каким был сезон для команды?

- Чемпионат для нас прошел стабильно. Мы хорошо играли. Были хорошо подготовлены. "Габала", как клуб, отлично справилась. К началу подготовительного процесса мы сформировали 95 процентов состава. Хорошо провели селекцию. Это очень важный момент. Потому что в начале подготовительного сезона, если все в команде работают сообща, то это легко. Более того, мы сменили состав на 90 процентов. То есть, с прошлого сезона осталось 1-2 молодых игрока.

Безусловно, в этом году финансовые условия были совершенно другими. Так как никто из легионеров не хотел играть в Первой лиге, то была дополнительная сложность. Но мы нашли молодых игроков. До нас их никто не знал. Например, 22-летний нигериец Абдуллахи Шуайбу. Он не играл в футбол два года, прежде чем присоединился к «Габале». Короче говоря, мы построили команду с нуля и стали чемпионами. Конечно, это произошло благодаря упорному труду всех в клубе. «Габала» опередила все команды чемпионата по физическим показателям. Никто из наших соперников не смог выстоять против нас больше 60 минут. Мы делали упор на местных игроков и выпускников академии «Габалы».

- С какими трудностями вы столкнулись во время чемпионата?

- Единственная проблема - плохое качество полей. Футбол, которому мы обучаем наших игроков, - это игра пасами. Но на каком поле можно играть пасами? На хорошем поле. На плохом поле можно только толкать мяч вперед, без ворот. Как это делают 80 процентов команд Первой лиги. А у нас так не получается. «Габала» играет в комбинационный футбол, мелкими и средними передачами.

- Вы сказали, что в составе много молодых игроков. У Премьер-лиги совсем другой уровень. Какова будет ваша трансферная политика на следующий сезон?

- Скажу вам откровенно: уровень Премьер-лиги в этом году значительно вырос. Если сравнивать прошлогодний сезон с нынешним, то разница колоссальная. К этому надо готовиться. Из этого состава останется много игроков. То есть мы сохраним костяк. Усиление обязательно. Иначе у нас могут возникнуть большие проблемы в Премьер-лиге. Потому что в Премьер-лиге не пинают мяч как попало, не тратят время, а играют в качественный футбол. Поскольку в следующем сезоне нет лимита на легионеров, уровень немного поднимется. В Азербайджан приедет много легионеров. Я не говорю, что уровень азербайджанских футболистов низкий. Просто конкуренция обострится.

- Вы будете усиливаться за счет легионеров?

- Нет. В первую очередь мы будем смотреть на местный рынок игроков. Сейчас у нашей команды есть база местных игроков. Мы хотим немного укрепить ее. И все будет сделано в рамках определенных финансовых возможностей. Признаю, что нынешнее финансовое положение «Габалы» резко отличается от 5-6-летней давности. Забудьте о возможностях того времени. Мы должны осуществлять трансферы в соответствии с бюджетом, выделенным руководством. Поэтому должны много работать в плане селекции. Должны следить за игроками и делать правильный выбор.

- Мы знаем, что вы амбициозный тренер, который всегда играет на медали. Вы показали это с «Интером», когда впервые работали в Азербайджане. Можно ли сказать, что начинается второй срок Кахабера Цхададзе? Под его руководством мы снова увидим команду, борющуюся за медали в Премьер-лиге?

- «Габала» постарается укрепить свое место в Премьер-лиге в следующем сезоне. Мы хотим реализовать долгосрочный проект. Мы также договорились об этом с президентом «Габалы» Фаризом Наджафовым. Будем двигаться вперед шаг за шагом в Премьер-лиге. Самое главное, что мы сдержали свое слово, выиграли чемпионат в Первой лиге. Я невероятно рад этому. Первую задачу выполнили. Теперь задача состоит в том, чтобы укрепиться в Премьер-лиге. И в то же время мы хотим работать с нашими молодыми игроками. У нас тренируются 3-4 17-летних футболиста. Но в любом случае это цель, поставленная на Премьер-лигу. Не знаю, может, завтра мне позвонит руководство и скажет, что задача изменится. Это другой вопрос. Все будет зависеть от решения руководства.

- Какие у вас планы по Асиифу Мамедову, который 10 лет выступал за «Габалу» и в этом году ему исполнится 39 лет?

- Мы решим вопрос с Асифом. Он оказал Габале и азербайджанскому футболу большие услуги. Конечно, мы не собираемся отпускать Асифа. Мы хотим, чтобы он был с нами. Какую помощь он нам окажет? Мы обсудим это между собой.

- Вы решили, что в следующем сезоне члены команды будут жить в Габале. С чем это связано?

- При такой инфраструктуре неправильно жить в Баку. Чья команда "Габала"? Габалы. Значит, она должна жить здесь. Как можно говорить болельщикам: «Приезжайте и поддержите нас, но мы не будем играть в Габале». Если бы у нас не было инфраструктуры, я бы не принял такого решения. Знаете, что происходит в Баку?

- Я знаю, что ситуация с футбольной инфраструктурой не радует.

- «Араз-Нахчыван» был вынужден провести несколько тренировок в тренажерном зале.

- Сейчас появились сообщения о том, что «Имишли» тоже переедет в Баку...

- Потому что «Имишли» не имеет права играть на таком газоне. Ни «Карабах», ни «Нефтчи», ни «Сабах» не поедут в Имишли и не сыграют на том стадионе, где мы играли неделю назад. На таком поле играть нельзя! Это издевательство над футболистами. Как развивают футбол? Быстрой сообразительностью, быстрыми передачами. О каком развитии и о какой скорости может идти речь, если футболист с трудом останавливает мяч на поле? Вот, сейчас «Имишли» и «Карван» переедут в Баку. Скажите, где в Баку столько полей для тренировок? Я против того, чтобы футболисты «Габалы» жили в Баку. Я сделал свое предложение. Решение принимает руководство «Габалы».

- «Габала» жила в Баку в основном из-за легионеров. Для них жить в Габале было скучно...

- Легионер не может диктовать условия клубу. Если иностранный футболист соглашается подписать контракт, он не имеет права вмешиваться в другие решения, касающиеся команды. В Габале прекрасная природа, прекрасные поля, хорошая гостиница для нашей команды. Здесь есть все условия. Мы следим за питанием и весом футболистов. Год назад, когда я приехал в «Габалу», то чуть не сошел с ума. Я пошел завтракать. Перед игроками лежал лаваш. Посмотрите, вот такого размера... (показывает большой круг обеими руками - ред.) У каждого игрока было по 3-3,5 кг лишнего веса. Нужно держать игроков под контролем. В Габале есть все условия, чтобы их контролировать. Если игрок хочет гулять, пусть остается дома, а не играет в футбол вообще. Клубы платят игрокам хорошие деньги за их работу. Вы понимаете, что рабочий на заводе работает с девяти утра до шести вечера и зарабатывает копейки. А игрок зарабатывает хорошо. Поэтому он должен оправдывать свою зарплату своим трудом. Это мое личное мнение. Руководство будет решать, будут ли игроки "Габалы" жить в Габале или нет.

İdman.biz