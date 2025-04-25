25 Апреля 2025
RU

Юнис Гусейнов: «Если бы не потерянные очки, возможно, были бы на втором месте»

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 22:32
10
Юнис Гусейнов: «Если бы не потерянные очки, возможно, были бы на втором месте»

Тренер «Туран Товуз» Юнис Гусейнов выразил сожаление по поводу упущенной победы в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против «Шамахы» (1:1), сообщает İdman.biz.

«Мы хотели победить, нам нужны были эти три очка, чтобы подняться на третье место. К сожалению, снова пропустили после того, как вышли вперёд. И в прошлом туре, и сегодня мы сами создавали моменты для соперника. Надо серьёзно готовиться к оставшимся играм», — отметил специалист на пресс-конференции.

Гусейнов подчеркнул, что команда намерена бороться за третье место и мечтает об участии в еврокубках: «Впереди ещё четыре тура, всё может измениться. Мы не хотим ждать финала Кубка. У нас отличные болельщики и хорошая поддержка от руководства. Верю, что выйдем в еврокубки».

После 32 туров «Туран Товуз» занимает 4-е место с 49 очками.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Айхан Аббасов: " Я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки"
21:50
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: " Я хотел увидеть от своих игроков более быстрые атаки"

Главный тренер "Шамахы" подвел итоги ничьей с "Тураном Товуз"
"Туран Товуз" и "Шамахы" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:55
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" и "Шамахы" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Обе команды отличились после перерыва, но победителя выявить не смогли
Бывший главный тренер "Сабаха": "В финале победит представитель Масазыра"
18:10
Азербайджанский футбол

Бывший главный тренер "Сабаха": "В финале победит представитель Масазыра"

Он отметил, что у команды большие шансы завершить сезон с трофеем
Легионер "Карабаха": "Думаю, мы заслужили чемпионство"
15:58
Азербайджанский футбол

Легионер "Карабаха": "Думаю, мы заслужили чемпионство"

Патрик Андраде сказал, что у нахчыванской команды хороший стиль игры
Айхан Аббасов: "Количество наших молодых футболистов, которые играют в Премьер-лиге, очень мало" - ИНТЕРВЬЮ
14:14
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Количество наших молодых футболистов, которые играют в Премьер-лиге, очень мало" - ИНТЕРВЬЮ

Он отметил, что есть некоторые игроки, у которых большой потенциал, но они играют всего 5-10 минут в месяц
Главный тренер "Агдаша" снова наказан
13:14
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Агдаша" снова наказан

Такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА

Самое читаемое

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
23 Апреля 15:57
Мировой футбол

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров
Самая сочная чемпионская гонка Европы
23 Апреля 16:55
Мировой футбол

Самая сочная чемпионская гонка Европы

Команды за пять туров до конца идут нос к носу
Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"
24 Апреля 09:19
Мировой футбол

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

26 апреля ждем новую историю