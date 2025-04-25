Юнис Гусейнов: «Если бы не потерянные очки, возможно, были бы на втором месте»

Тренер «Туран Товуз» Юнис Гусейнов выразил сожаление по поводу упущенной победы в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против «Шамахы» (1:1), сообщает İdman.biz.

«Мы хотели победить, нам нужны были эти три очка, чтобы подняться на третье место. К сожалению, снова пропустили после того, как вышли вперёд. И в прошлом туре, и сегодня мы сами создавали моменты для соперника. Надо серьёзно готовиться к оставшимся играм», — отметил специалист на пресс-конференции.

Гусейнов подчеркнул, что команда намерена бороться за третье место и мечтает об участии в еврокубках: «Впереди ещё четыре тура, всё может измениться. Мы не хотим ждать финала Кубка. У нас отличные болельщики и хорошая поддержка от руководства. Верю, что выйдем в еврокубки».

После 32 туров «Туран Товуз» занимает 4-е место с 49 очками.

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