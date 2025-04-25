Бывший главный тренер "Сабаха": "В финале победит представитель Масазыра"

«Хоть я и не в клубе, но смотрю все игры «Сабаха».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший главный тренер «Сабаха» Рамин Гулиев заявил Sport24.az.

43-летний специалист заявил, что «совы» станут победителями Кубка Азербайджана:

«Сабах» на днях впервые в истории вышел в финал. Это успех для команды. Преимущество, полученное в первой игре, стало решающим в плане выхода в финал. Никто не хотел бы оказаться лицом к лицу с таким соперником в финале. Сила «Карабаха» всем известна. Но «Сабах» уже не раз побеждал «Карабах» в матчах чемпионата. Кто в этот день будет в хорошем настроении, тот и победит. У «Сабаха» большие шансы завершить сезон с трофеем. Мне кажется, что представитель Масазыра победит в финале».

Отметим, что команда под руководством Василия Березуцкого в полуфинале национального кубка выбила «Нефтчи» по сумме двух игр.

İdman.biz