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Легионер "Карабаха": "Думаю, мы заслужили чемпионство"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 15:58
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Легионер "Карабаха": "Думаю, мы заслужили чемпионство"

«Это был хороший матч, мы играли против сильного соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил футболист «Карабаха» Патрик Андраде, комментируя ответный матч полуфинала Кубка Азербайджана против «Араз-Нахчывана» (3:0).

Он сказал, что у нахчыванской команды хороший стиль игры:

«У них качественные игроки. Мы сделали все, чтобы победить. Это было самое главное. У нас много времени, чтобы подумать о финальной игре».

31-летний полузащитник отметил, что «Карабах» проводит хороший сезон в чемпионате Азербайджана:

«Мы успешно выступаем в лиге в этом году. Мы играли сильнее соперника почти во всех играх. Потеряли очки в очень малом количестве матчей. Думаю, что мы заслужили чемпионство».

Андраде также рассказал о том, останется ли он в агдамском клубе:

«Мой контракт заканчивается летом. Пока ничего определенного о новом контракте сказать не могу».

Отметим, что в финале Кубка Азербайджана «Карабах» встретится с «Сабахом». Матч состоится 31 мая на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде.

İdman.biz

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