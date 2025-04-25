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Главный тренер "Агдаша" снова наказан

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 13:14
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Главный тренер "Агдаша" снова наказан

Главный тренер азербайджанской футбольной команды «Агдаш» Руслан Гусейнов снова наказан.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Причиной стали действия наставника в XXII туре Второй лиги. После игры «Шахдаг Гусар» - «Агдаш» наказанный ранее главный тренер гостей Руслан Гусейнов оскорбил судей. По этой причине к его наказанию добавлено еще пять матчей.

Отметим, что Гусейнов ранее был дисквалифицирован на пять матчей сразу за оскорбления и угрозы в адрес судей после того, как получил красную карточку за протест против решения арбитра после игры «Физули» - «Агдаш» в XXI туре.

İdman.biz

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