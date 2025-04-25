Айхан Аббасов: "Количество наших молодых футболистов, которые играют в Премьер-лиге, очень мало" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Qol.az с главным тренером сборной Азербайджана U-21 и «Шамахы» Айханом Аббасовым.

- В первую очередь, давайте поговорим о просмотре вами футболистов, играющих в Первой лиге и Лиге дублеров...

- Мы уделяем внимание матчам как Лиги дублеров, так и Первой лиги. Конечно, в Премьер-лиге футболисты выходят на поле чаще. Я стараюсь следить за ними. В составах дублеров футболистов больше. Мы смотрим не только на игроков 2004 и 2005 годов рождения, но и на футболистов 2006 и 2007 годов рождения. Они - наше будущее. Мы хотим пригласить в нашу команду U-21 молодых игроков с потенциалом. Потому что до лета у нас есть время. В последних пяти турах мы будем смотреть и Премьер-лигу, и Первую лигу. Также мы смотрели некоторые матчи Второй лиги. Мои помощники смотрели. Потому что есть игроки, которые играли в Первой лиге в прошлом сезоне, а в этом году - во Второй. Конечно, будет сделан отбор. Мы продолжим до сентября. Потому что наши официальные игры начинаются в сентябре. У нас будут игры до этого времени.

- Есть ли новые игроки, которые могут играть за нашу сборную U-21 в чемпионатах, которые вы смотрите?

- Да, есть игроки, которые являются кандидатами в нашу сборную U-21 в запасных составах. На следующих сборах в сборной появятся новые имена. Есть игроки, за которыми мы следим каждый тур, они есть в нашем списке. Я верю, что мы сможем раскрыть новых игроков. Мы стараемся держать всех кандидатов под контролем. Чтобы выступать за сборную U-21, нужно быть достойным этого. Мы также хотим, чтобы игроки это понимали и была здоровая конкуренция.

- Довольны ли вы нынешним составом нашей сборной?

- Хотелось бы, чтобы больше футболистов в нашем нынешнем составе играли за команды Премьер-лиги. Когда мы смотрим, то видим, что количество тех, кто играет регулярно, очень мало. В «Шамахы» это Руфат Аббасов и Эдгар Адильханов. В «Сумгайыте» это Айхан Сулейманлы. Остальные играют нерегулярно. Такая же ситуация в Первой лиге. Скажем так, игроки тренируются с основными составами команд Премьер-лиги, а получают практику в играх дублирующих команд. Мы очень хотим, чтобы у футболистов была игровая практика. Даже если это будет в составе дублирующих команд... Есть некоторые игроки, у которых большой потенциал, но они играют всего 5-10 минут в месяц. Это заставляет нас задуматься. Если так будет продолжаться, нам придется вместо них пробовать более молодых игроков. Потому что игрок, который не играл один год, конечно, не может развиваться. Игроки тоже должны много думать об этом. В Первой лиге ситуация сложнее. Потому что у этих клубов нет дублеров. Когда футболист не попадает в основной состав, у него практически нет игрового опыта. В Премьер-лиге лучше. Когда он не попадает в основной состав, то уходит в дублирующий. Иногда мы видим, что тренеры не дают ему шанса в основном составе и не отправляют в дублирующий. Конечно, мы должны думать и о развитии игроков. Я тоже работаю в Премьер-лиге. Но поверьте мне, футболисты играют за дублирующий состав не реже двух раз в месяц, просто чтобы получить игровую практику. Может, они играют больше. Мы попросим помощи у некоторых тренеров в этом плане.

- А в чем причина того, что молодые футболисты мало играют?

- Здесь проблема не только в игроках. Нужно усилить работу в академиях, думать шире. Условия в академиях должны улучшаться. Потому что мы все ставим на игроков, но не можем дать им все необходимое, пока они развиваются. Сегодня я рад, что младшие возрастные группы некоторых наших академий участвуют в турнирах. Недавно я увидел, что команды «Карабах» и «Сабах» участвовали в международных турнирах. Этого должно быть больше. Потому что футболисты должны выступать не только за сборные. Клубы должны организовывать такие поездки. Если бы эти футболисты участвовали хотя бы в 4-5 турнирах в год, они бы действительно были другими. Самая большая наша проблема - это переходный период детей. Мы теряем очень много футболистов. Специалистов нужно готовить только в этом направлении. Тренер не должен довольствоваться только проведением тренировок. Тренерам младших возрастных групп важнее быть воспитателями. Мы должны договориться о некоторых вещах, должны использовать максимум того, что у нас есть. Я считаю, что если клубы обратят внимание на академии в ближайшие 4-5 лет, то будет подготовлено больше талантливых футболистов.

- Какие цели вы поставили перед собой в качестве главного тренера нашей сборной U-21?

- Наша цель - участвовать в каждой игре, готовить молодых футболистов для основной сборной. Будем честны, у наших футболистов очень мало международного опыта. Наши соперники как в товарищеских, так и в международных матчах известны. Я считаю, что несколько молодых футболистов будут готовы играть за основную сборную в этих играх. Мы хотим соревноваться с соперниками и побеждать. Мы постараемся не проиграть. В то же время мы также намерены проверить футболистов 2006 и 2007 годов рождения в следующем отборочном этапе. Потому что мы не должны потерять этих футболистов. Мы хотим заложить основу нашей сборной U-21. У команды должна быть своя игра. Футболисты должны знать, что они будут делать, когда придут в сборную. Это тоже требует времени. Мы должны совершенствоваться от встречи к встрече. У нашей молодежи должен быть национальный дух, мы должны любить форму и наш флаг. Мы граждане этой страны и должны сделать все возможное.

- Есть ли в нашей сборной U-21 игроки, которые в ближайшем будущем смогут выступать за основную команду?

- Конечно! Я верю, что в нашей сборной появятся достойные игроки. Мы также общались с главным тренером основной сборной Фернанду Сантушем. Отрадно, что четыре игрока нашей сборной U-21 были вызваны в основную команду на последние сборы. Необходимо идти в основную команду готовыми. На мой взгляд, после предстоящего отборочного этапа некоторые игроки станут футболистами нашей основной сборной. Для этого они должны регулярно играть как в U-21, так и в своих клубах. Мы должны верить в этих молодых людей.

- Наконец, давайте коснемся вашего тренерства и в сборной, и в «Шамахы». Есть ли какие-то сложности в управлении двумя командами?

- Конечно, я знал о трудностях, когда принимал предложение. Вместе со своими помощниками мы стараемся организовать работу так, чтобы у нас не было слишком много трудностей. Сложно, когда работаешь и в одном месте, и в двух. Каждая работа сложна. Но мы любим свою работу. Работаем с любовью. Будут новые помощники. Они будут работать только в нашей сборной U-21. Мы постараемся подписать молодых футболистов в «Шамахы». Когда они будут с нами, мы сможем дать им больше игровых шансов. Переговоры ведутся. Я считаю, что больше всего от предпринятых нами шагов выиграет азербайджанский футбол.

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