"Туран Товуз" сыграет с "Шамахы"

Сегодня стартует XXXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.
Единственная встреча пройдет на городском стадионе Товуза. «Туран Товуз» примет «Шамахы».
Отметим, что тур завершится 28 апреля.
Премьер-лига Мисли
XXXII тур
25 апреля (пятница)
19:00. «Туран Товуз» — «Шамахы»
Судья: Камал Умудлу
Городской стадион Товуза
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Карабах
|
31
|
24
|
4
|
3
|
77-18
|
76
|
2
|
Зиря
|
31
|
19
|
4
|
8
|
54-26
|
61
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
31
|
14
|
10
|
6
|
31-24
|
53
|
4
|
Туран Товуз
|
31
|
12
|
12
|
7
|
38-35
|
48
|
5
|
Сабах
|
31
|
8
|
15
|
8
|
43-42
|
39
|
6
|
Нефтчи
|
31
|
8
|
11
|
12
|
30-43
|
35
|
7
|
Шамахы
|
31
|
9
|
7
|
15
|
29-39
|
34
|
8
|
Сумгайыт
|
31
|
8
|
5
|
20
|
25-46
|
29
|
9
|
Кяпаз
|
31
|
7
|
6
|
18
|
25-55
|
28
|
10
|
Сабаил
|
31
|
4
|
8
|
19
|
25-49
|
20
Бомбардиры: Леандро Андраде ("Карабах") - 14 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по девять.
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