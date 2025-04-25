25 Апреля 2025
RU

"Туран Товуз" сыграет с "Шамахы"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Апреля 2025 09:43
6
"Туран Товуз" сыграет с "Шамахы"

Сегодня стартует XXXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет на городском стадионе Товуза. «Туран Товуз» примет «Шамахы».

Отметим, что тур завершится 28 апреля.

Премьер-лига Мисли
XXXII тур
25 апреля (пятница)

19:00. «Туран Товуз» — «Шамахы»
Судья: Камал Умудлу
Городской стадион Товуза

Место

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Карабах

31

24

4

3

77-18

76

2

Зиря

31

19

4

8

54-26

61

3

Араз-Нахчыван

31

14

10

6

31-24

53

4

Туран Товуз

31

12

12

7

38-35

48

5

Сабах

31

8

15

8

43-42

39

6

Нефтчи

31

8

11

12

30-43

35

7

Шамахы

31

9

7

15

29-39

34

8

Сумгайыт

31

8

5

20

25-46

29

9

Кяпаз

31

7

6

18

25-55

28

10

Сабаил

31

4

8

19

25-49

20

Бомбардиры: Леандро Андраде ("Карабах") - 14 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по девять.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новорожденная дочь Торала Байрамова стала свидетелем триумфа "Карабаха" - ВИДЕО
24 Апреля 22:03
Азербайджанский футбол

Новорожденная дочь Торала Байрамова стала свидетелем триумфа "Карабаха" - ВИДЕО

Супруга футболиста с детьми пришла поддержать мужа на стадионе
Франк Де Блекере разъяснил спорные эпизоды в матче "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
24 Апреля 19:18
Азербайджанский футбол

Франк Де Блекере разъяснил спорные эпизоды в матче "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Глава судейского комитета АФФА объяснил решения арбитров в полуфинале Кубка Азербайджана
Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"
24 Апреля 17:57
Азербайджанский футбол

Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"

Поединки тура охватят четыре дня
Где определится чемпион: в Загатале или Габале?
24 Апреля 17:38
Азербайджанский футбол

Где определится чемпион: в Загатале или Габале?

В первый игровой день встретятся ни на что не претендующие команды, а завтра - лидеры
"Туран Товуз" не хочет отпускать легионера - ему предложили новый контракт
24 Апреля 17:00
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" не хочет отпускать легионера - ему предложили новый контракт

Представитель Товуза начал переговоры с тоголезцем
Самир Мусаев: "Нефтчи" должен решить свои внутренние проблемы" - ИНТЕРВЬЮ
24 Апреля 16:41
Азербайджанский футбол

Самир Мусаев: "Нефтчи" должен решить свои внутренние проблемы" - ИНТЕРВЬЮ

Он прокомментировал полуфинальные встречи Кубка Азербайджана

Самое читаемое

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован
Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров