Новорожденная дочь Торала Байрамова стала свидетелем триумфа "Карабаха" - ВИДЕО

Супруга футболиста «Карабаха» Торала Байрамова — блогер Незрин Байрамова — пришла на стадион, чтобы поддержать своего мужа во время полуфинального матча Кубка Азербайджана с «Араз-Нахчываном» (3:0).

Как передаёт İdman.biz, блогер посетила игру на стадионе имени Тофика Бахрамова вместе с новорождённой дочкой Алин и старшей дочерью Хавин.

Присутствие семьи на трибунах вдохновило самого Байрамова на забитый гол в ворота «Араз-Нахчывана». Он реализовал пенальти на 77-й минуте.

После финального свистка Торал сделал круг почёта по полю вместе с дочерью Хавин, вызвав бурю эмоций у зрителей.

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