Где определится чемпион: в Загатале или Габале?

Сегодня стартует XXIII тур Первой лиги Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день встретятся ни на что не претендующие команды, а завтра - лидеры.

«Габала», лидер соревнований с 55 очками, примет МОИК. «Имишли», отстающий от лидера на 14 баллов, проведет выездной матч с «Загаталой», занимающей четвертое место. «Карван», у которого 40 очков, сыграет с «Джабраилом».

Завтрашние матчи могут определить чемпиона Первой лиги. Ожидается, что «Габала», имеющая большое преимущество, обеспечит себе первое место за четыре тура до конца.

Подопечные Кахабера Цхададзе сыграют дома, а соперником является середняк. Более того, неубедительно, что «красно-черные», потерпевшие первое поражение в предыдущем туре, проиграют дважды подряд после серии из 21 тура без поражений.

Поскольку у «Карвана» нет шансов обойти «Габалу», то единственным соперником последнего является «Имишли». Правда, представитель Евлаха может догнать «Габалу» по очкам. Но дополнительные показатели делают «красно-черных» недосягаемыми.

Короче говоря, «Габале» нужно оторваться от «Имишли», чтобы чемпион определился. Для этого достаточно победы над МОИКом. Если команда Цхададзе победит, то досрочно завоюет золотые медали.

«Габала» также может отпраздновать чемпионство еще до конца игры. Если «Имишли» потеряет очки в матче, который начнется часом ранее, то «красно-черные» обеспечат себе первое место в перерыве матча с МОИКом - в раздевалке. После этого результат матча будет неважен. Если гости выиграют в Загатале, «Габале» нужно заработать три очка.

Отметим, что матч "Загатала" - "Имишли" начнется в 17:00, а игра "Габала" - МОИК - в 18:00.

Вугар Хейруллаев

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