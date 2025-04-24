"Туран Товуз" не хочет отпускать легионера - ему предложили новый контракт

Азербайджанская футбольная команда «Туран Товуз» планирует сохранить своего капитана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, речь идет об Эммануэле Хакмане.

Представитель Товуза начал переговоры с тоголезским защитником. Западная команда предложила Хакману еще один годичный контракт.

Высока вероятность, что между сторонами будет достигнуто соглашение, ведь африканец также намерен остаться в команде.

Хакман выступает за «Туран Товуз» с 14 сентября 2023 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года.

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