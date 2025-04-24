24 Апреля 2025
RU

"Туран Товуз" не хочет отпускать легионера - ему предложили новый контракт

Азербайджанский футбол
Новости
24 Апреля 2025 17:00
6
"Туран Товуз" не хочет отпускать легионера - ему предложили новый контракт

Азербайджанская футбольная команда «Туран Товуз» планирует сохранить своего капитана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, речь идет об Эммануэле Хакмане.

Представитель Товуза начал переговоры с тоголезским защитником. Западная команда предложила Хакману еще один годичный контракт.

Высока вероятность, что между сторонами будет достигнуто соглашение, ведь африканец также намерен остаться в команде.

Хакман выступает за «Туран Товуз» с 14 сентября 2023 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"
17:57
Азербайджанский футбол

Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"

Поединки тура охватят четыре дня
Где определится чемпион: в Загатале или Габале?
17:38
Азербайджанский футбол

Где определится чемпион: в Загатале или Габале?

В первый игровой день встретятся ни на что не претендующие команды, а завтра - лидеры
Самир Мусаев: "Нефтчи" должен решить свои внутренние проблемы" - ИНТЕРВЬЮ
16:41
Азербайджанский футбол

Самир Мусаев: "Нефтчи" должен решить свои внутренние проблемы" - ИНТЕРВЬЮ

Он прокомментировал полуфинальные встречи Кубка Азербайджана
Легионер "Араз-Нахчывана": "В составе "Карабаха" есть футболисты, которые могут изменить судьбу игры"
15:37
Азербайджанский футбол

Легионер "Араз-Нахчывана": "В составе "Карабаха" есть футболисты, которые могут изменить судьбу игры"

29-летний игрок подчеркнул, что агдамская команда предпочла силовую игру
Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?
14:40
Азербайджанский футбол

Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?

Некоторые моменты заслуживают внимания перед решающим матчем, который состоится 31 мая
Польский вратарь "Карабаха": "Мы идем к целям шаг за шагом"
13:35
Азербайджанский футбол

Польский вратарь "Карабаха": "Мы идем к целям шаг за шагом"

Матеуш Кохальски отметил, что команда проводит хороший сезон

Самое читаемое

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован
"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность
22 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность

Легенды разбаловали фанатов
Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"