Легионер "Араз-Нахчывана": "В составе "Карабаха" есть футболисты, которые могут изменить судьбу игры"

«Я не знаю причину поражения».

İdman.biz сообщает, что об этом АЗЕРТАДЖ заявил игрок «Араз-Нахчывана» Мичо Кузманович, комментируя ответный полуфинальный матч Кубка Азербайджана по футболу, в котором его команда проиграла «Карабаху» со счетом 0:3.

Полузащитник из Боснии и Герцеговины рассказал, что, команда серьезно готовилась к матчу:

«Мы знали, что игра с «Карабахом» будет сложной. Соперник - хорошая команда. В составе есть футболисты, которые могут изменить судьбу игры. У нас были потери. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, все могло бы быть иначе».

29-летний игрок подчеркнул, что агдамская команда предпочла силовую игру:

«Карабах» забил гол в нужный момент. После этого нам было сложно им противостоять. Теперь мы не знаем, будем ли выступать в Лиге Европе или в Лиге конференций. Самое главное для нас - пройти дальше в соревнованиях, в которых мы участвуем. Мы стараемся улучшать свою игру в каждом матче».

Отметим, что нахчыванская команда по итогам двух матчей проиграла «Карабах» со счетом 1:3 и попрощалась с Кубком.

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