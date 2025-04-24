Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?

Определились участники финального матча Кубка Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что в решающем матче встретятся «Карабах» и «Сабах».

Агдамская команда, установившая рекорд, выйдя в финал в 12-й раз в своей истории, полна решимости поднять кубок во второй раз подряд и девятый в общем зачете. «Сабах» впервые вышел в финал.

Некоторые моменты заслуживают внимания перед решающим матчем, который состоится 31 мая. В матче, который состоится на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде, одни тенденции могут продолжиться, а другие - прерваться.

«Карабах» выигрывал кубок в каждой своей финальной попытке в 21 веке. Агдамская команда побеждала семь раз за последние 24 года.

Шесть из них связаны с нынешним главным тренером Гурбаном Гурбановым. Самый титулованный специалист азербайджанского футбола не знает, что такое поражение в финале кубка.

Последнее поражение «Карабаха» в финале совпало с сезоном 1999/2000. Тогда агдамская команда уступила «Кяпазу» - 1:2.

«Сабах» должен преодолеть «кошмар» дебютантов финала. Ни в одном сезоне, начавшемся в XXI веке, команда, впервые выходившая финал, не побеждала своего соперника, который до этого также участвовала в решающих матчах.

Сезон 2000/01, когда встретились века, стал последним турниром, в котором произошло подобное событие. Тогда «Шафа» победила в финале «Нефтчи» со счетом 2:1. Интересным моментом является то, что в то время матч проходил на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, как и сейчас.

Правда, в последующие годы две команды поднимали кубок над головами в своем первом финале. Но в обоих случаях это был первый финал для обоих участников решающего матча. В сезоне 2004/05 «Баку» и «Интер» («Шамахы») впервые преодолели полуфинальный барьер, а через два года такое удалось «Хазар Лянкярану» и «МКТ-Аразу». Естественно, поскольку в финале встречались два дебютанта, одна команда завоевывала кубок с первой попытки.

Участь дебютантов, встретившихся с соперником, имевшим финальный опыт, была одинаковой - поражение. После кубка, завоеванного «Шафа» в Сумгайыте, помимо «МКТ-Араза» и «Интера», поражениями в решающей стадии запомнились «Карван», «Габала», «Сумгайыт» и «Зиря».

Отметим, что матч в Сумгайыте станет 31-м финалом в истории национального кубка.

Вугар Хейруллаев

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