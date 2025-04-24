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Лучшие ассистенты азербайджанской Премьер-лиги

Азербайджанский футбол
Аналитика
24 Апреля 2025 13:17
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Лучшие ассистенты азербайджанской Премьер-лиги

Леандро Андраде, уверенно лидирующий в списке бомбардиров Премьер-лиги Мисли с 14 голами, также является первым по количеству голевых передач. Полузащитник «Карабаха» ассистировал своим партнерам по команде, которые забили восемь голов.

İdman.biz представляет футболистов азербайджанской Премьер-лиги, которые выделяются по количеству передач и числу голевых пасов.

За Леандро следуют его партнеры по команде Яссин Бензия и Нариман Ахундзаде, а также Боян Летич из «Сабаха», с шестью передачами.

По предголевым пасам лидирует Эльвин Джафаргулиев («Карабах») - пять. У его товарища по команде Абдуллы Зубира таких передач четыре.

Руан Ренато лидирует по общему количеству передач. Игрок «Зиря» сделал 1582 передачи. У Мурада Хачаева («Сумгайыт») этот показатель составляет 1579, у Джона Ирасабала («Сабах») - 1468.

По проценту точности передач лидирует Ричард Алмейда - 94,03. У бразильца, покинувшего «Карабах» этой зимой, не дошли до адресата лишь 19 из 318 передач.

Лидером среди футболистов, выполнивших 1000 и более пасов, является Алексей Исаев («Карабах») - 92,26 процента.

По количеству точных передач Мурад Хачаев (1376) опережает Руана Ренато (1372). Джон Ирасабаль занимает третье место с 1292 точными пасами.

У Рауфа Гусейнли («Кяпаз») больше всего неточных передач - 258. У Фелипе Сантоса («Араз-Нахчыван») 242 таких паса, а у Торала Байрамова («Карабах») - 238.

Руан Ренато также является первым по количеству точных длинных передач - 159. Двое из трех игроков, которые следуют за ним со 146 передачами, являются игроками «Кяпаза» - Рожерио Сантос и Егор Хвалько. Столько же точных передач у Эльвина Бадалова из «Сумгайыта».

Яссин Бензия («Карабах») является первым по проценту точности среди игроков, сделавших 50 и более точных длинных передач - 74,51. За ним следуют его товарищ по команде Патрик Андраде (73,91 процента) и Айдын Байрамов из «Зиря» (71,43 процента).

Вугар Мамедов

İdman.biz

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