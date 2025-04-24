Матиас извинился перед болельщиками: "Бог дал нам шанс"

«Это тяжелый день для нас, для семьи «Нефтчи». Потому что, несмотря на очень сложный сезон, Бог дал нам шанс порадовать наших болельщиков. Для этого нам нужно было выйти в финал. Мы могли это сделать».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, об этом заявил журналистам защитник «Нефтчи» Юри Матиас.

Бразильский защитник прокомментировал ничью 1:1 с «Сабахом» в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана:

«Мы очень хорошо сыграли в первом тайме. Играли лучше соперника. К сожалению, не смогли реализовать голевые моменты, которые у нас были. В первые 45 минут у нас было несколько голевых эпизодов. Что поделаешь, это футбол. Теперь нам нужно смотреть вперед».

Он извинился перед болельщиками за то, что команда не вышла в финал:

«Кубок был нашим последним шансом отправиться в Европу. К сожалению, нам пришлось остановить борьбу в полуфинале. Мы очень разочарованы этим. Мы приносим извинения нашим болельщикам. Они поддерживали нас до конца. По крайней мере, в последних турах чемпионата мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков».

Матиас не захотел подробно высказаться о действиях судей:

«С ними невозможно разговаривать. Они сразу наказывают меня желтой карточкой. Я не знаю, какие у меня с ними проблемы. Я получил желтую карточку ни за что в матче с «Зиря» в прошлом туре. Не хочу думать о судействе. Думаю только об успехе своей команды на поле».

На вопрос, останется ли он в «Нефтчи» или нет, 30-летний футболист ответил так:

«Это не в моих руках. Этими делами занимается мой менеджер. У меня контракт с «Нефтчи» до конца сезона. Окончательное решение по этому вопросу примет клуб».

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