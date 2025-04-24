На пути к еврокубкам: пять кандидатов на три места - АНАЛИТИКА

Завершился полуфинальный этап Кубка Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что выход в финал «Карабаха» и «Сабаха», а также неудачи «Араз-Нахчывана» и «Нефтчи» в определенной степени повлияли на борьбу за еврокубки.

На четыре еврокубковых путевки все еще есть шесть претендентов. Учитывая, что «Карабах» уже справился с этой задачей, правда, пока неизвестно, в каком турнире он будет участвовать, то на три места осталось пять претендентов. Полуфиналы не изменили претендентов на путевки в Европу.

Кому «Карабах» откроет дорогу?

В каком турнире будет участвовать «Карабах», который раньше всех решил судьбу еврокубков, пока не ясно. Но команда Гурбана Гурбанова уже в этом туре может обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Чудом будет, если в этом сезоне агдамская команда не станет чемпионом. В таком случае возможно попасть в Лигу Европы, выиграв Кубок. Если же «Карабах» закончит сезон без титула, то будет играть в Лиге конференций. Но последние два варианта нереальны. С большой долей вероятности он обеспечит себе 12-е чемпионство. Завоевав при этом участие в Лиге чемпионов. А от того, выиграет ли «Карабах» Кубок или нет, станет ясно, кто попадет в Лигу Европы.

Надежда «Зиря» на «Золотой дубль»

Нет сомнений в том, что «Зиря» также будет выступать в континентальных турнирах. Хотя команда Рашада Садыхова пока не обеспечила себе эту квалификацию официально, она уже может оформить свою путевку в еврокубки в эти выходные. Но в какой турнир команда отправится, бакинцы узнают только 31 мая. В этот день состоится финал Кубка между «Карабахом» и «Сабахом». Если «Карабах» сделает золотой дубль, «Зиря» сыграет в Лиге Европы. При другом исходе она примет участие в Лиге конференций.

В пяти шагах от Европы

«Араз-Нахчыван», отказавшийся от мечты о Лиге Европы после поражения в полуфинале, теперь борется на одном фронте, а не на двух. Команда Эльмара Бахшиева должна защитить третье место, которое занимает сейчас, чтобы выйти в Лигу конференций. Представитель Нахчывана, опережающий своего ближайшего соперника «Туран Товуз» на пять очков, должен защитить это преимущество в последних пяти турах, чтобы впервые в своей истории принять участие в еврокубках. Даже если представитель региона не займет третье место, он сохранит свои шансы на попадание в Лигу конференций. Но тогда «Араз-Нахчыван» также должен будет болеть за «Карабах» 31 мая.

«Туран Товуз», судьба которого не в его руках

В общем, болельщиков агдамской команды в финале будет много. В то время как «Зиря» будет ожидать победы от «Карабаха» для выхода в Лигу Европы, претендент на второе место в Лиге конференций также захочет, чтобы «Сабах» проиграл. Если «Туран Товузу» не удастся обойти «Араз-Нахчыван» в последних пяти турах, им придется ждать «Золотого дубля» «Карабаха», чтобы выйти в Европу с четвертого места. Короче говоря, судьба «Туран Товуза» не в его руках. Команде либо надо подкараулить неудачи «Араз-Нахчывана» в чемпионате или надеяться на поражение «Сабаха» в кубке.

Реванш, титул и Европа

Все мысли «Сабаха» сейчас связаны только с финалом. В чемпионате команде Василия Березуцкого осталось сыграть пять матчей, но надежда попасть в еврокубки связана только с Кубком. Судьба бакинцев, которые сыграют с «Карабахом» 31 мая в финале, в их руках. Для попадания в Лигу Европы необходимо завоевать первый в истории титул. Это также будет реваншем за кубковое поражение, которое привело к отставке соотечественника Березуцкого Мурада Мусаева. По сути, «Сабах» должен бороться за четвертое место, чтобы подстраховаться. Ведь если удастся обойти «Туран Товуз», то результат финала не повлияет на квалификацию в Европу, а в худшем случае даст шанс на попадание в Лигу конференций. Хотя преодолеть девятиочковое расставание от товузской команды непросто.

Сказка, или «Нефтчи» должен помочь Бог

Вылет из Кубка усложнил задачу «Нефтчи». Шансы у команды Самира Абасова только на бумаге. Их выход в еврокубки станет чудом. Слова Эмина Махмудова, сказавшего в интервью несколько дней назад «Бог должен помочь нам в игре с Францией», также относятся к шансам «Нефтчи» на попадание в еврокубки. «Черно-белым» нужно обойти и «Сабах», и «Туран Товуз», то есть ликвидировать разницу в 13 очков, чтобы подняться на четвертое место и ждать «золотого дубля» «Карабаха». Это даже больше похоже на сказку, чем на чудо. Шансы «Нефтчи» на попадание в еврокубки могут исчезнуть в XXXII туре.

Отметим, что в полуфинале Кубка «Карабах» выбил «Араз-Нахчыван» (0:1, 3:0), а «Сабах» - «Нефтчи» (2:1, 1:1).

Вугар Хейруллаев

İdman.biz