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Азербайджанский футболист сыграет в финале Кубка Албании

Азербайджанский футбол
Новости
24 Апреля 2025 00:15
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Азербайджанский футболист сыграет в финале Кубка Албании

Азербайджанский полузащитник Замиг Алиев вышел со своей командой «Эгнатиа» в финал Кубка Албании.

Как сообщает İdman.biz, клуб Алиева выбил из борьбы «Партизани». Несмотря на домашнее поражение со счётом 0:1, «Эгнатиа» взяла реванш на выезде с тем же счётом. Исход противостояния решился в дополнительное время, где команда азербайджанца забила решающий гол и вышла в финал турнира.

Замиг Алиев вышел в стартовом составе и провёл весь матч без замен.

В финале «Эгнатиа» встретится с «Динамо» из Тираны.

Решающий поединок состоится 1 мая.

İdman.biz

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