Пачу о новом контракте: "Я сфокусирован на достижении цели"

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с бразильским нападающим «Кяпаза» Луисом Пачу.

– В 31-м туре Премьер-лиги Мисли вы проиграли в Шамахы со счетом 1:2. Чего не хватило для достижения успешного результата в этом матче?

– На самом деле, мы играли хорошо и заслужили победу. Но это футбол, все зависит от мелких деталей. Мы хотели добиться успеха, но не получилось.

– Хотя вы и смогли отличиться в этом матче, забитого вами гола оказалось недостаточно для успешного результата «Кяпаза». Вы не очень рады, что отличаетесь в таких ситуациях или для вас важнее забивать голы даже в проигранных матчах?

– Для нападающего всегда хорошо забивать голы. Но когда смотришь на мою игру, становится ясно, что я футболист, который играет за команду. То есть, для меня на первом месте успешный результат моей команды.

– Был ли у вас диалог с вашим бывшим главным тренером Айханом Аббасовым, с которым вы когда-то работали в «Туран Товузе» до или после игры?

– Да, у нас был с ним короткий диалог перед матчем. Мы поздоровались, поинтересовались, как дела. Больше никаких разговоров у нас не было.

– В следующем туре вы примете «Зиря». Соперник сейчас в хорошей форме. Какого результата вы ждете от этого матча?

– Как и в каждом матче, мы выйдем на этот матч с целью победить. Мы боремся за три очка во всех матчах. Знаем, какая сложная игра нас ждет, ведь «Зиря» - сильная команда. Но мы также играем хорошо, производим впечатление уверенных в себе игроков. Мы делаем все возможное на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к этому матчу.

– До конца текущего сезона осталось пять туров и «Кяпаз» опережает находящийся на последнем месте «Сабаил» на восемь очков. Дает ли это основание говорить о том, что гянджинская команда будет участвовать в Премьер-лиге в следующем сезоне, или последние пять туров будут для вас напряженными?

– Мы хотим достичь цели, которую поставили перед собой с начала сезона. Наш подход не изменился: продолжать работать над собой и набрать как можно больше очков. Я верю, что «Кяпаз» будет играть в Премьер-лиге в следующем сезоне.

– Какие у вас планы на следующий сезон? Увидим ли мы вас в составе «Кяпаза» в новом сезоне или вы рассматриваете возможность оценки других предложений?

– Мой контракт с «Кяпазом» истекает в конце текущего сезона. Но я сейчас об этом не думаю. Вместе с тренерским штабом и товарищами по команде я сфокусирован на достижении поставленной цели.

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