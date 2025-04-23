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Лучшие запасные Премьер-лиги

Азербайджанский футбол
Аналитика
23 Апреля 2025 10:40
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Лучшие запасные Премьер-лиги

Несколько дней назад IFFHS объявил, что Александр Сорлот стал игроком, который забил больше всего голов за один сезон в истории Ла Лиги, выходя на замену.

İdman.biz изучил самые результативные замены в текущем сезоне Премьер-лиги Мисли по футболу.

Всего в 155 матчах в 31 туре в оставшейся части чемпионата было забито 377 голов. Если не учитывать восемь автоголов, то соперники забили 369 голов.

58 из этих голов были забиты игроками, вышедшими на замену. Это 15,7 процента от общего числа голов.

Запасные забивали за все команды Премьер-лиги. По этому показателю есть явный лидер - «Карабах».

Игроки, которых Гурбан Гурбанов выпустил на замену, забили 19 голов. Это почти 1/3 от общего количества голов, забитых игроками запаса. Занявшая второе место «Зиря» отстает почти в три раза.

«Карабах» - 19
«Зиря» - 7
3-4. «Туран Товуз» - 6
«Нефтчи» - 6
5-6. «Араз-Нахчыван» - 5
«Кяпаз» - 5
7-8. «Сабах» - 3
«Сумгайыт» - 3
9-10. «Шамахы» - 2
«Сабаил» - 2

В этом сезоне 45 игроков вышли на поле на замену и не подвели главного тренера. В этом плане отличились 11 игроков «Карабаха». Шесть игроков запаса «Туран Товуза» также нашли путь к воротам соперника.

«Карабах» - 11
«Туран Товуз» - 6
3-4. «Кяпаз» – 5
«Нефтчи» – 5
«Зиря» – 5
6-8. «Сумгайыт» – 3
«Араз-Нахчыван» – 3
«Сабах» – 3
9-10. «Шамахы» – 2
«Сабаил» – 2

В течение сезона семь игроков забили два и более мячей, выйдя на замену. Лучший бомбардир чемпионата Леандро Андраде опережает всех по этому показателю. Кабовердийский полузащитник «Карабаха», выйдя на замену, отличился четыре раза. По три гола забили его одноклубники Алексей Кащук и Абдулла Зубир, а Редон Джиджа сумел сделать это дважды.

В трех играх отличились также Давит Волков, одна из бомбардирских надежд «Зиря», и Бернардо Диас из «Араз-Нахчыван». Филип Озобич отличился дважды за «Нефтчи», выйдя на замену.

Леандро Андраде - 4
2-5. Абдулла Зубир - 3
Алексей Кащук - 3
Бернардо Диас - 3
Давит Волков - 3
6-7. Редон Джиджа - 2
Филип Озобич - 2

Отметим, что только один раз в сезоне игрок, вышедший на поле позже, оформил дубль. Леандро Андраде вышел на игру на 66-й минуте домашнего матча против «Сабаила» ​​11 февраля и забил два гола за 24 минуты.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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