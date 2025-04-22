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Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

Азербайджанский футбол
Новости
22 Апреля 2025 18:30
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Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

Названы вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, впереди всех молдавский вратарь «Араз-Нахчывана» Кристиан Аврам.

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл «на ноль». На счету вратаря «Зиря» Айдына Байрамова 14 таких встреч.

Первую тройку замыкает Игорь Коновалов. Российский легионер «Туран Товуза» не пропустил ни одного гола в 10 матчах.

Рожерио Сантос ("Кяпаз"), Матеуш Кохальски ("Карабах") и Рикарду Фернандеш ("Шамахы") отыграли по восемь сухих матчей каждый.

Отметим, что в текущем сезоне на поле вышли 22 вратаря.

İdman.biz

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