Магсад Исаев: "В еврокубках надо сыграть достойно"

«Мы с первых минут завладели преимуществом и дважды отличились».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Зиря» Магсад Исаев.

Он прокомментировал матч против «Сумгайыта» (3:1) в XXXI туре Премьер-лиги Мисли. 31-летний защитник отметил, что отрадно, что его 250-я игра в чемпионатах Азербайджана завершилась победой:

«Я считаю, что мы одержали заслуженную победу. Честно говоря, у меня было много памятных игр. Я бы не хотел выделять какую-то одну. Однако гол, который я забил в домашней игре против «Сумгайыта», и победа, которую мы одержали, для меня были другими».

Исаев также высказал свои мысли перед матчем с «Кяпазом», который состоится 26 апреля в рамках XXXII тура Премьер-лиги Мисли:

«Матч с «Кяпазом» будет выездным. Фактор стадиона также сыграет свою роль в этом матче. Немного сложно играть на искусственном поле, но мы сделаем все возможное, чтобы победить. Когда чемпионат начался, целью было попадание в тройку. Я думаю, нам это удалось. Этим ограничиваться нельзя, летом еще и еврокубки. Нам там тоже нужно сыграть достойно».

Пока не ясно, расстанется ли с клубом игрок, двухлетний контракт которого с «Зиря» истекает летом:

«Мы не вели никаких обсуждений с клубом по этому вопросу. Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх».

Отметим, что Исаев забил шесть голов в 250 матчах Премьер-лиги. Он стал 76-м игроком в истории национальных чемпионатов, сыгравшим 250 и более игр. Магсад провел 75 матчей в «Нефтчи», шесть - в «Шамахы» (один гол), 39 - в «Сабахе» (один гол), 20 - в «Сабаиле», 61 - в «Габале» (три гола) и 49 - в «Зиря» (один гол). Защитник дебютировал в Премьер-лиге 30 ноября 2013 года в матче между «Сумгайытом» и «Нефтчи» (1:2).

Айтадж Сахяд

İdman.biz