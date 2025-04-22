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Неожиданное решение АФФА

Азербайджанский футбол
Новости
22 Апреля 2025 12:12
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Неожиданное решение АФФА

Оглашенные сегодня назначения на ответные матчи полуфинала Кубка Азербайджана по футболу стали неожиданными.

İdman.biz сообщает, что Комитет судей АФФА предпринял интересный шаг, учитывая важность и принципиальность матчей.

Матчи «Карабах» - «Араз-Нахчыван» и «Сабах» - «Нефтчи» обслужат восемь судей Премьер-лиги. Судьями матча, резервными арбитрами, представителями VAR и AVAR будут судьи, которые обслуживают игры элиты.

Судить игры будут Раван Гамзазаде и Ингилаб Мамедов соответственно. Четвертыми судьями станут арбитры ФИФА Алияр Агаев и Фарид Гаджиев.

Агаев будет не единственным арбитром ФИФА на матче «Карабаха». Камал Умудлу будет следить за игрой по VAR, а бывший арбитр ФИФА Рауф Джабаров - по AVAR. Ниджат Исмаиллы и Турал Гурбанов, которые судят матчи Премьер-лиги, разделят те же функции в другом матче.

Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся завтра.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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