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Объявлены арбитры на матчи "Карабаха" и "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Апреля 2025 11:08
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Объявлены арбитры на матчи "Карабаха" и "Нефтчи"

Стали известны назначения на ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что объявлены имена судей на завтрашние матчи.

Раван Гамзазаде будет судить матч "Карабах" - "Араз-Нахчыван". Арбитром столичного дерби между «Сабахом» и «Нефтчи» выступит Ингилаб Мамедов.

Кубок Азербайджана
Полуфиналы, ответные матчи

23 апреля
17:00 «Карабах» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Алияр Агаев.
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

20:00 «Сабах» – «Нефтчи»
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Банк Республика Арена

İdman.biz

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