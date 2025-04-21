Адиль Шукюров: "Нефтчи" от этого страдает"

«Матчи между «Карабахом» и «Нефтчи» называются дерби лишь на словах. О дерби уже не может быть и речи. Потому что у «Карабаха» в этих встречах явное преимущество».

Как сообщает İdman.biz, об этом ветеран футбола Адиль Шукюров заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя игру между «Карабахом» и «Нефтчи» в XXXI туре Премьер-лиги Мисли.

Он отметил, что «Карабах» одержал победу с крупным счетом над своим принципиальным соперником:

«У агдамской команды устоявшийся состав. Команда привыкла играть в плотном графике. «Нефтчи» от этого страдает. «Черно-белые» не могут играть подряд матчи одним и тем же составом. В этом сезоне им даже не удалось забить «Карабаху». Самир Абасов также сказал, что в команде много проблем. Чувствуется, что нет игроков, которые в полной мере реализуют пожелания главного тренера. Бакинская команда уже сосредоточила все свое внимание на Кубке Азербайджана».

Шукюров подчеркнул, что в оборонительной линии «Нефтчи» достаточно ошибок:

«Нестабильная игра Ходжата Хагверди и Юри Матиаса не позволяет главному тренеру в полной мере реализовать свои идеи. Некоторые эмоциональные поступки Матиаса даже ставят крест на работе тренерского состава. Неудивительно, что «Нефтчи» сейчас не в лучшей форме. Ведь это связано с неудачной игрой защитников».

Специалист также коснулся ответного матча столичного представителя против «Сабаха» в полуфинале Кубка Азербайджана:

«Независимо от результатов «Нефтчи» в кубке, результаты этого сезона не внушают оптимизма. Фаворитом считается «Сабах». Команда выступает стабильно. Она надежно действует в атаке и защите».

Отметим, что матч «Карабах» - «Нефтчи» завершился победой представителя Агдама со счетом 3:0.

İdman.biz