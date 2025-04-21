21 Апреля 2025
RU

Адиль Шукюров: "Нефтчи" от этого страдает"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Апреля 2025 19:02
5
Адиль Шукюров: "Нефтчи" от этого страдает"

«Матчи между «Карабахом» и «Нефтчи» называются дерби лишь на словах. О дерби уже не может быть и речи. Потому что у «Карабаха» в этих встречах явное преимущество».

Как сообщает İdman.biz, об этом ветеран футбола Адиль Шукюров заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя игру между «Карабахом» и «Нефтчи» в XXXI туре Премьер-лиги Мисли.

Он отметил, что «Карабах» одержал победу с крупным счетом над своим принципиальным соперником:

«У агдамской команды устоявшийся состав. Команда привыкла играть в плотном графике. «Нефтчи» от этого страдает. «Черно-белые» не могут играть подряд матчи одним и тем же составом. В этом сезоне им даже не удалось забить «Карабаху». Самир Абасов также сказал, что в команде много проблем. Чувствуется, что нет игроков, которые в полной мере реализуют пожелания главного тренера. Бакинская команда уже сосредоточила все свое внимание на Кубке Азербайджана».

Шукюров подчеркнул, что в оборонительной линии «Нефтчи» достаточно ошибок:

«Нестабильная игра Ходжата Хагверди и Юри Матиаса не позволяет главному тренеру в полной мере реализовать свои идеи. Некоторые эмоциональные поступки Матиаса даже ставят крест на работе тренерского состава. Неудивительно, что «Нефтчи» сейчас не в лучшей форме. Ведь это связано с неудачной игрой защитников».

Специалист также коснулся ответного матча столичного представителя против «Сабаха» в полуфинале Кубка Азербайджана:

«Независимо от результатов «Нефтчи» в кубке, результаты этого сезона не внушают оптимизма. Фаворитом считается «Сабах». Команда выступает стабильно. Она надежно действует в атаке и защите».

Отметим, что матч «Карабах» - «Нефтчи» завершился победой представителя Агдама со счетом 3:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Руфат Аббасов: "И в последних пяти матчах будем играть на победу" - ИНТЕРВЬЮ
18:45
Азербайджанский футбол

Руфат Аббасов: "И в последних пяти матчах будем играть на победу" - ИНТЕРВЬЮ

Защитник "Шамахы" прокомментировал игры команды
"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград
15:54
Азербайджанский футбол

"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Команда, которая в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны
Вагиф Садыгов: "Это напряжение не спадет до самого конца"
13:44
Азербайджанский футбол

Вагиф Садыгов: "Это напряжение не спадет до самого конца"

Он прокомментировал матчи XXXI тура Премьер-лиги
Дорога "Зиря" в Европу проходит через Товуз
11:43
Азербайджанский футбол

Дорога "Зиря" в Европу проходит через Товуз

Команда Рашада Садыхова может составить компанию "Карабаху"
Юбилейный матч футболиста "Зиря"
10:54
Азербайджанский футбол

Юбилейный матч футболиста "Зиря"

Юбилей 31-летнего защитника совпал с домашним матчем XXXI тура против "Сумгайыта"
350-й гол "Зиря"
10:17
Азербайджанский футбол

350-й гол "Зиря"

Юбилейный мяч был забит в XXXI туре Премьер-лиги

Самое читаемое

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА
19 Апреля 14:43
MMA

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Саламов был болен раком и скончался сегодня
Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО
19 Апреля 16:58
Футбол

Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО

Форвард вышел в стартовом составе
Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира
19 Апреля 09:00
Мировой футбол

Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира

Он включил в этот список Ламина Ямаля, Кенана Йылдыза и других
Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана
19 Апреля 13:06
Мировой футбол

Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко