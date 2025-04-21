Юбилейный матч футболиста "Зиря"

Футболист «Зири» Магсад Исаев провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, юбилей 31-летнего защитника совпал с домашним матчем XXXI тура против «Сумгайыта» (3:1).

Магсад забил шесть голов в 250 матчах Премьер-лиги. Он стал 76-м игроком в истории национальных чемпионатов, сыгравшим 250 и более игр. За «Нефтчи» он провел 75 матчей, за «Шамахы» - шесть (один гол), за «Сабах» - 39 (один гол), за «Сабаил» - 20, за «Габалу» - 61 (три гола) и за «Зиря» - 49 (один гол).

Отметим, что Исаев дебютировал в Премьер-лиге 30 ноября 2013 года в матче «Сумгайыт» — «Нефтчи» (1:2).

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