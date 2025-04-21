350-й гол "Зиря"

«Зиря» забила 350-й гол в чемпионатах Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, юбилейный мяч был забит в XXXI туре Премьер-лиги Мисли.

Первый гол бакинской команды, обыгравшей на своем поле «Сумгайыт» со счетом 3:1, стал 350-м в Премьер-лиге. Отличился Гиорги Папунашвили.

«Зиря», забившая в общей сложности 352 гола, отличилась 193 раза дома и 159 - на выезде. «Зиря» - 12-я команда в истории национальных чемпионатов, забившая 350 и более голов.

Отметим, что первый гол «Зиря» в Премьер-лиге Виктор Игбекои забил 9 августа 2015 года в домашнем матче против АЗАЛа (1:0).

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