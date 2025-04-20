Азер Багиров: "Сожаления нам ничего не дадут"

Гянджинский «Кяпаз» намерен бороться до конца за сохранение места в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров прокомментировал поражение своей команды со счётом 1:2 от «Шамахы» в 31-м туре Мисли Премьер-лиги на послематчевой пресс-конференции.

«Мы не могли сделать много замен, а соперник воспользовался нашей ошибкой и открыл счёт», — отметил специалист.

По его словам, у команды были шансы, но реализовать их не удалось:

«Нужно смотреть вперёд. Надо работать. Если хотим держаться на уровне, необходимо бороться на поле. Сожаления нам ничего не дадут. Не стоит этого делать. Думаю, важно извлекать уроки из ошибок — это главное».

Багиров также прокомментировал ситуацию с травмированными игроками:

«Надеюсь, в следующем туре они вернутся. Вероятно, сыграет Махамаду Ба, под вопросом — Рауф Гусейнли. Эльмир Тагиев пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек».

Отвечая на вопрос о сложностях в матчах с «Шамахы», тренер добавил:

«Может, я тоже ошибаюсь. В целом сегодня мы не дали сопернику много шансов. К игре подготовились хорошо, но в таких матчах психологическое давление выше. У нас тоже были моменты. Видимо, это просто был не наш день».

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