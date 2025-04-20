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Леандро Андраде: "Если "Зиря" потеряет очки с "Сумгайытом", мы станем чемпионами"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 16:23
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Леандро Андраде: "Если "Зиря" потеряет очки с "Сумгайытом", мы станем чемпионами"

Футболист «Карабаха» Леандро Андраде поделился впечатлениями от победы над «Нефтчи» (3:0) в матче 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, португальский полузащитник отметил, что команда могла забить ещё больше голов:
«Мы показали хороший футбол и создали много моментов. Счёт мог быть и крупнее — несколько раз были близки к четвёртому голу, но не использовали шансы. В любом случае, мы добились победы и счастливы. Теперь думаем о следующих матчах».

Андраде также прокомментировал возможность досрочного чемпионства:
«Если "Зиря" потеряет очки с "Сумгайытом", мы станем чемпионами. Конечно, это наша мечта. Но мы сосредоточены только на себе и будем серьёзно относиться ко всем матчам — даже если заранее обеспечим титул».

Футболист также высказался о предстоящем ответном полуфинале Кубка Азербайджана против «Араз-Нахчывана»:
«Мы хотим победить и пройти в финал. У нас высокая мотивация, несмотря на поражение в первом матче. "Араз-Нахчыван" — сильный соперник, но мы сделаем всё возможное».

İdman.biz

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