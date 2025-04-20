Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции

В Анталье завершился международный футбольный турнир Junior World Cup, в котором приняли участие команды U-13 и U-15 азербайджанского клуба "Сабах".

Как передает İdman.biz, команда U-13 уверенно прошла групповой этап, обыграв "Конияспор" (3:1) и " Хатай Алтын Гянджлик"(11:0), заняв второе место в группе. В матчах за 9-е место "Сабах" одолел турецкие "Кадриеспор" (9:0), "Озерспор" (1:0) и белорусский "Энергетик" (3:0), завершив турнир девятой среди 36 команд. Лучшим бомбардиром стал Юсиф Агаев.

Команда U-15 уверенно выиграла свою группу после побед над "Коньяалты" (2:1) и "Маниса" (7:0). В 1/4 финала подопечные Шахина Зейналова уступили "Фулхэму" (0:2), но затем разгромили "OİNA" из Казахстана (6:0), сыграли вничью с "Самсунспором" (1:1) и уступили в серии пенальти. По итогам турнира U-15 "Сабаха" заняла 6-е место среди 24 команд.

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