20 Апреля 2025
RU

Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 14:24
7
Юные футболисты "Сабаха" успешно выступили на турнире Junior World Cup в Турции

В Анталье завершился международный футбольный турнир Junior World Cup, в котором приняли участие команды U-13 и U-15 азербайджанского клуба "Сабах".

Как передает İdman.biz, команда U-13 уверенно прошла групповой этап, обыграв "Конияспор" (3:1) и " Хатай Алтын Гянджлик"(11:0), заняв второе место в группе. В матчах за 9-е место "Сабах" одолел турецкие "Кадриеспор" (9:0), "Озерспор" (1:0) и белорусский "Энергетик" (3:0), завершив турнир девятой среди 36 команд. Лучшим бомбардиром стал Юсиф Агаев.

Команда U-15 уверенно выиграла свою группу после побед над "Коньяалты" (2:1) и "Маниса" (7:0). В 1/4 финала подопечные Шахина Зейналова уступили "Фулхэму" (0:2), но затем разгромили "OİNA" из Казахстана (6:0), сыграли вничью с "Самсунспором" (1:1) и уступили в серии пенальти. По итогам турнира U-15 "Сабаха" заняла 6-е место среди 24 команд.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"
14:02
Азербайджанский футбол

Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"

Защитник Стефан Акка уверен, что команда вновь будет бороться только за победу
Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости
13:47
Азербайджанский футбол

Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости

Матчи между "Карабахом" и "Нефтчи" занимают все три первых места по числу зрителей в сезоне

Бразилец "Нефтчи": "Нам нужно совершить камбэк"
13:05
Азербайджанский футбол

Бразилец "Нефтчи": "Нам нужно совершить камбэк"

По его словам, сейчас его команда настраивается на ответный полуфинальный матч Кубка страны
Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху
12:48
Азербайджанский футбол

Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху

Последний раз алжирский футболист забивал в феврале

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" гостит у "Шамахы", "Зиря" экзаменует "Сумгайыт"
09:39
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" гостит у "Шамахы", "Зиря" экзаменует "Сумгайыт"

Завершается 31-й тур национального футбольного первенства
"Нефтчи" не может победить "Карабах" уже 18 матчей подряд
00:33
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" не может победить "Карабах" уже 18 матчей подряд

Последний раз "нефтяники" одолели агдамцев в мае 2021 года

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента