Легионер "Зире": "В матче с "Сумгайытом" наша цель останется прежней"

"Мы одержали очень важную победу, которая помогла укрепить наше положение в турнирной таблице", — заявил защитник "Зире" Стефан Акка, передает İdman.biz.

Футболист прокомментировал победу над "Нефтчи" в 30-м туре Мисли Премьер-лиги: "Конечно, это не был лёгкий матч. Несмотря на сложности, нам удалось добиться победы. Сразу после финального свистка мы переключились на подготовку к встрече с "Сумгайытом". Команда серьёзно готовилась к этой игре", - цитирует Акку Sportal.az.

Говоря о предстоящем матче 32-го тура против "Сумгайыта", 34-летний защитник подчеркнул: "Наша цель не изменится. Как и в предыдущих матчах, мы выйдем на поле только за победой. Я верю в нашу команду и уверен, что мы будем бороться до конца".

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