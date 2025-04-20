Бразилец "Нефтчи": "Нам нужно совершить камбэк"

«Это было дерби. Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" — важное противостояние для азербайджанского футбола. Мы знали, что игра будет сложной. "Карабах" — сильный соперник», — приводит слова защитника "Нефтчи" Юри Матиса портал İdman.biz со ссылкой на QOL.az.

Бразильский футболист так прокомментировал поражение со счётом 0:3 в матче 31-го тура Премьер-лиги:

«Мы хорошо начали игру. Но после первого гола в течение примерно пяти минут словно растерялись. Пропустили ещё два подряд. При счете 0:3 было очень трудно вернуться в игру. Как бы мы ни старались, избежать поражения не удалось».

Матис также поделился мыслями о предстоящем кубковом матче против «Сабаха», который состоится 23 апреля:

«В первом поединке мы проиграли 1:2. Но ещё ничего не решено — впереди ответная встреча. Нужно изменить ситуацию. Мы обязаны сделать камбэк. Для этого нужно быть внимательнее и играть лучше. Матч с “Сабахом” очень важен. Мы должны отдать все силы ради победы».

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