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Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" гостит у "Шамахы", "Зиря" экзаменует "Сумгайыт"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2025 09:39
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Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" гостит у "Шамахы", "Зиря" экзаменует "Сумгайыт"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершается 31-й тур.

Как передает İdman.biz, в третий игровой день запланированы два матча.

В первом матче игрового дня встретятся «Шамахы» и «Кяпаз». Обе команды в последних турах демонстрируют неплохую игру и в предстоящем матче вполне могут порадовать зрителей. Причем если «Кяпаз» одержит победу, то может обойти в турнирной таблице «Сумгайыт».

«Сумгайыт» в заключительном матче тура сыграет с одним из лидеров — «Зиря», который также находится в хорошей форме и вполне может рассчитывать на три очка.

Премьер-лига Азербайджана
31-й тур
20 апреля

16:30. «Шамахы» – «Кяпаз»
19:00. «Зиря» – «Сумгайыт»

İdman.biz

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