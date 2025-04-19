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Гурбан Гурбанов остался недоволен игрой форварда

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2025 23:15
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Гурбан Гурбанов остался недоволен игрой форварда

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал выступление нападающего Наримана Ахундзаде после победы над «Нефтчи» (3:0) в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.biz.

Несмотря на то, что Ахундзаде стал автором одного из трех голов в ворота принципиального соперника, главный тренер команды остался не до конца удовлетворен действиями форварда.

«Если честно, Нариманом я не совсем доволен. В прошлом он был далек от оптимальной формы. В личных разговорах я говорил ему, что футбол нужно любить сильнее. Современный футбол предъявляет высокие требования. Если бы он больше работал над собой, мог бы стать лучшим бомбардиром — и он это знает», — заявил Гурбанов на послематчевой пресс-конференции.

Наставник также отметил, что в последнее время заметны изменения в поведении и подходе игрока: «Нариман изменился, но этого пока недостаточно».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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