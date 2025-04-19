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Василий Березуцкий: "Нам этого давно не хватало"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2025 20:30
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Василий Березуцкий: "Нам этого давно не хватало"

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий поделился впечатлениями после победы над «Сабаилом» в матче 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана со счётом 3:2, передаtт İdman.biz.

«Хорошо, что смогли победить. Проявили характер, забили на последних минутах — нам этого давно не хватало. Из минусов — пропустили два мяча. В последнее время пропускаем слишком много, и это беспокоит.

Сейчас начинаем подготовку к ответному полуфинальному матчу Кубка Азербайджана против «Нефтчи». Именно поэтому сделали замены, чтобы некоторые игроки не провели на поле все 90 минут», — сказал Березуцкий.

На вопрос о возможной отставке в случае непопадания в финал тренер ответил:

«Без результата и достижений мне трудно находиться в футболе. Не знаю, как всё сложится в будущем. Будем смотреть по ситуации. Пока что полностью сосредоточены на матче с «Нефтчи»».

İdman.biz

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