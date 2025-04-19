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Тренер «Сабаила»: "В конце просели физически"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2025 20:22
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Тренер «Сабаила»: "В конце просели физически"

И. о. главного тренера «Сабаила» Эльвин Мамедов прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против «Сабаха» со счётом 2:3, сообщает İdman.biz.

«Серьёзно подошли к этой встрече. Знали, с чем столкнёмся. В целом сыграли хорошо, но под конец немного просели физически. Соперник оказывал серьёзное давление. Несмотря на это, выглядели достойно.

Хочу отметить и игру соперника — у них действительно качественные футболисты. Мы же в некоторых моментах потеряли концентрацию. Сегодня нам просто не повезло. Будем готовиться к следующим матчам», — заявил Мамедов.

İdman.biz

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