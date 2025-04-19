Легионер "Араз-Нахчывана": "Думаю, мы потеряли два очка"

«В составе соперника сильные игроки»

Как сообщает İdman.biz, об этом Sportal.az заявил полузащитник «Араз-Нахчыван» Карлос Жатоба после матча с «Туран Товузом» (1:1) в 31-м туре Премьер-лиги Мисли.

Бразильский футболист прокомментировал ничью с представителем Товуза:

«Мы хорошо сыграли против "Туран Товуза" и должны были победить. Хотели добиться максимального результата на домашнем поле. Думаю, мы потеряли два очка. В составе соперника сильные игроки. Это боевая команда. Но в любом случае нам следовало сделать больше. Теперь нужно забыть этот матч и готовиться к ответному кубковому поединку с «Карабахом». Мы выиграли первую игру. Но если хотим выйти в финал, то нужно представить, что первая игра завершилась вничью. Мы будем бороться до конца».

İdman.biz