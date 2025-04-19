Ариф Асадов: "Интрига в азербайджанском дерби уже уменьшилась" - ВИДЕО

Бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов высказал свое мнение о матче между «Карабахом» и «Нефтчи», который состоится в рамках XXXI тура Премьер-лиги Мисли.

Опытный специалист в интервью İdman.biz отметил, что интрига в азербайджанском дерби уже уменьшилась.

Тем не менее, Асадов считает, что сегодняшняя игра будет интересной.

Отметив, что «Нефтчи» сейчас больше сосредоточен на Кубке Азербайджана, наставник подчеркнул, что Самир Абасов может хорошо сыграть при определенных ротациях состава.

Он также прокомментировал возможное раннее чемпионство «Карабаха».

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz