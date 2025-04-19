19 Апреля 2025
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Сначала бакинское, затем азербайджанское дерби

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2025 10:40
10
Сначала бакинское, затем азербайджанское дерби

Продолжается XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, матчи второго игрового дня пройдут в Баку.

«Сабах» примет «Сабаил» в столичном дерби. Команда Василия Березуцкого, проводящая неудачный сезон, сыграет с аутсайдером.

Завершится день азербайджанским дерби. «Карабах», находящийся в шаге от чемпионства, примет «Нефтчи», ставший тенью своего прошлого.

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига
XXXI тур
19 апреля (суббота)

17:30 «Сабах» – «Сабаил»
Судья: Фарид Гаджиев
«Банк Республика Арена»

20:00 «Карабах» – «Нефтчи»
Судья: Эльчин Масиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

М

К

И

В

Н

П

1

Карабах

30

23

4

3

74-18

73

2

Зиря

30

18

4

8

51-25

58

3

Араз-Нахчыван

31

14

10

6

31-24

53

4

Туран Товуз

31

12

12

7

38-35

48

5

Сабах

30

7

15

8

40-40

36

6

Нефтчи

30

8

11

11

30-40

35

7

Шамахы

30

8

7

15

27-38

31

8

Сумгайыт

30

8

5

19

24-43

29

9

Кяпаз

30

7

6

17

24-53

28

10

Сабаил

30

4

8

18

23-46

20

Голы: Леандро Андраде ("Карабах") - 14, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.

İdman.biz

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