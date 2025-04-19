Сначала бакинское, затем азербайджанское дерби

Продолжается XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, матчи второго игрового дня пройдут в Баку.

«Сабах» примет «Сабаил» в столичном дерби. Команда Василия Березуцкого, проводящая неудачный сезон, сыграет с аутсайдером.

Завершится день азербайджанским дерби. «Карабах», находящийся в шаге от чемпионства, примет «Нефтчи», ставший тенью своего прошлого.

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига

XXXI тур

19 апреля (суббота)

17:30 «Сабах» – «Сабаил»

Судья: Фарид Гаджиев

«Банк Республика Арена»

20:00 «Карабах» – «Нефтчи»

Судья: Эльчин Масиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова