Сначала бакинское, затем азербайджанское дерби

Продолжается XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как сообщает İdman.biz, матчи второго игрового дня пройдут в Баку.
«Сабах» примет «Сабаил» в столичном дерби. Команда Василия Березуцкого, проводящая неудачный сезон, сыграет с аутсайдером.
Завершится день азербайджанским дерби. «Карабах», находящийся в шаге от чемпионства, примет «Нефтчи», ставший тенью своего прошлого.
Отметим, что тур завершится завтра.
Премьер-лига
XXXI тур
19 апреля (суббота)
17:30 «Сабах» – «Сабаил»
Судья: Фарид Гаджиев
«Банк Республика Арена»
20:00 «Карабах» – «Нефтчи»
Судья: Эльчин Масиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
М
|
К
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
1
|
Карабах
|
30
|
23
|
4
|
3
|
74-18
|
73
|
2
|
Зиря
|
30
|
18
|
4
|
8
|
51-25
|
58
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
31
|
14
|
10
|
6
|
31-24
|
53
|
4
|
Туран Товуз
|
31
|
12
|
12
|
7
|
38-35
|
48
|
5
|
Сабах
|
30
|
7
|
15
|
8
|
40-40
|
36
|
6
|
Нефтчи
|
30
|
8
|
11
|
11
|
30-40
|
35
|
7
|
Шамахы
|
30
|
8
|
7
|
15
|
27-38
|
31
|
8
|
Сумгайыт
|
30
|
8
|
5
|
19
|
24-43
|
29
|
9
|
Кяпаз
|
30
|
7
|
6
|
17
|
24-53
|
28
|
10
|
Сабаил
|
30
|
4
|
8
|
18
|
23-46
|
20
Голы: Леандро Андраде ("Карабах") - 14, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.
İdman.biz