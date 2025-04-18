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Эльмар Бахшиев: "Матч с "Туран Товузом" оказался тяжелым, но мы двигаемся вперед"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Апреля 2025 22:01
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Эльмар Бахшиев: "Матч с "Туран Товузом" оказался тяжелым, но мы двигаемся вперед"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев подвёл итоги матча 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Туран-Товуза", завершившегося с ничейным счетом 1:1, сообщает İdman.biz.

По его словам, поединок выдался напряженным, но команда была хорошо подготовлена к стилю соперника и показала достойную борьбу. Бахшиев отметил, что они заранее разобрали сильные стороны оппонента и донесли эту информацию до своих игроков.

Несмотря на трудности, наставник подчеркнул, что команда продолжает свой путь. "Тяжелая выдалась игра. Обе команды показали хорошую борьбу. Мы знали, какая опасность нас ждет. Когда мы готовили команду, рассказали ей о сильных сторонах соперника. Продолжаем наш путь", — сказал Бахшиев.

Комментируя работу арбитра, тренер не стал углубляться в критику, но отметил, что решения в подобных матчах должны приниматься более взвешенно. В частности, он обратил внимание на эпизод с удалением Вандерсона и сравнительно мягкое решение по отношению к игроку соперника.

"Не хочу говорить о судействе. Таковы решения, и мы должны относиться с уважением. В матчах такого типа вы и сами видите, что обе команды ведут борьбу.

По поводу второй желтой карточки… Судьи сами говорят, что такие желтые – дешевые", — добавил он.

Отвечая на вопрос о предстоящей кубковой встрече с "Карабахом", Бахшиев подчеркнул, что команда переключается на следующий матч и будет готовиться с полной серьезностью.

"Для нас каждая игра важна. Забудем про эту встречу и будем готовить команду к следующей игре", — резюмировал наставник.

İdman.biz

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