Главный тренер азербайджанского клуба получил длительную дисквалификацию

Главный тренер футбольного клуба «Агдаш» Руслан Гусейнов получил дисквалификацию на пять матчей.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Инцидент произошел после окончания матча XXI тура Второй лиги между командами «Физули» и «Агдаш». После того как Гусейнов получил прямую красную карточку за протест против решения судьи, он позволил себе оскорбления и угрозы в адрес арбитров, за что и был наказан.

Кроме дисквалификации тренера, клуб «Агдаш» оштрафован на 400 манатов.

İdman.biz