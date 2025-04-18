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Торал Байрамов: "Карабаху" не нужна дополнительная мотивация в игре с "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Апреля 2025 17:44
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Торал Байрамов: "Карабаху" не нужна дополнительная мотивация в игре с "Нефтчи"

«Атмосфера в команде хорошая».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист «Карабаха» Торал Байрамов заявил в интервью телеканалу CBC Sport.

24-летний защитник прокомментировал матч «Карабах» - «Нефтчи», который состоится в XXXI туре Премьер-лиги Мисли:

«Мы приближаемся к завершению сезона. Впереди очередное чемпионство. Хотим завоевать золотой дубль. Верю, что нам это по силам. На мой взгляд, в игре с «Нефтчи» нашей команде не нужна дополнительная мотивация. Все понимают серьезность этой встречи. Думаю, мы очень хорошо подготовились и увидим пользу от этого в игре».

Отметим, что матч «Карабах» - «Нефтчи», который состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

İdman.biz

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