Аслан Керимов: "Если "Карабах" сыграет основным составом, шансы "Нефтчи" уменьшатся" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с бывшим футболистом «Карабаха» и «Нефтчи» Асланом Керимовым.

- Завтра в рамках XXXI тура Премьер-лиги Мисли встретятся «Карабах» и «Нефтчи». Как футболист, выступавший за обе команды, чего вы ждете от азербайджанского дерби?

- Есть игры, которые всегда отличаются своей напряженностью. Поединок «Карабах» - «Нефтчи» - один из них. Если обратиться к недавней истории, то в период гегемонии «Карабаха» только «Нефтчи» удалось вырвать у него чемпионство. Неслучайно именно под руководством Самира Абасова «Нефтчи» одержал победу над «Карабахом». Это также свидетельствует о том, что между этими командами всегда существовала жесткая конкуренция. Текущее положение обеих команд в чемпионате и поставленные ими цели сильно различаются. Нынешнее положение «Нефтчи» достаточно сложное. Потому что теперь единственный путь в Европу - через кубок. Достичь этой цели с помощью игр чемпионата невозможно. Более того, обе команды сыграли в кубке и проиграли с разницей в один мяч. Но если сравнить еще раз, то потенциал «Карабаха» выше, чем у «Нефтчи». Если смотреть на опыт игроков, финансовое положение и другие аспекты, то «Карабах» превосходит «Нефтчи» по всем компонентам.

- Как вы думаете, учитывая острую конкуренцию в кубке, обе команды выставят на этот матч основные составы?

- Если бы это произошло раньше, то «Карабах» выставил бы на эту игру основной состав. Однако кубковый матч между чемпионом Азербайджана и «Аразом Нахчываном» будет более напряженным. Красные карточки, наказания, назначенные игрокам после игры, и кадры того, как главный тренер бьет ногой по планшету, - все это дает основания так говорить. Сколько бы они ни говорили, что мы спокойны, эти игры не создают в нас напряжения, видимая сцена говорит о другом. Интересно, сколько возможностей тренер предоставит всем игрокам сыграть, чтобы реабилитироваться за этот единственный пропущенный гол и выбить «Араз-Нахчыван». В любом случае, через несколько дней состоится кубковый матч. Конечно, не обязательно давать им всем отдохнуть, важно, чтобы игроки играли, чтобы оставаться в форме. Футболистам, которые сыграют с «Нефтчи» предстоит сыграть также и с «Араз-Нахчываном». Если на поле Зубир, Андраде, Янкович, Медина, Бензия, то в чемпионате Азербайджана нет команды, способной победить «Карабах». Время от времени представитель Агдама делает ротации, что заставляет их выглядеть слабыми. Например, мы часто видели, как команда проигрывала или выступала плохо в матчах, где на поле были такие игроки, как Аддаи и Исаев. Однако когда они играют основным составом, соперникам становится очень сложно. По моему мнению, основных игроков мы не увидим на поле от начала до конца.

- Учитывая важность кубка для «Нефтчи», можно ли сказать то же самое и о них?

- Если «Карабах» сыграет основным составом против «Нефтчи», шансы «черно-белых» уменьшатся. Название «Карабах» само по себе является мотивацией для любого соперника. Однако тренерский штаб «Нефтчи» также понимает, что кубковая игра с «Сабахом» чрезвычайно важна. Сомнительно, что они будут думать о дерби и выложатся на 100 процентов. Да, тренер не говорит игрокам выкладываться на 90 процентов в каком-то матче. Но как человек, игравший в футбол на самом высоком уровне, я понимаю, что игроки, нравится им это или нет, также стараются настроиться на самый важный матч. Они избегают травм в предстоящих этому играх. И в такой ситуации футболист не может сыграть на 100 процентов.

- Оказывается, нас ждет не такой уж и напряженный матч.

- Возможно, игроки обеих команд, у которых было мало шансов сыграть, будут бороться изо всех сил. Но, по моему мнению, этот матч не будет таким уж напряженным. Самые напряженные игры - кубковые, которые начнутся через четыре-пять дней. Эти встречи можно назвать играми не на жизнь, а на смерть.

Айтадж Сахяд

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