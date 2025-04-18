Нападающий "Туран Товуза": "Сделаем все, чтобы победить" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с нападающим «Туран Товуз» Орханом Алиевым.

- Ваша команда одержала победу со счетом 2:1 над «Сабахом» в последнем туре. Сыграл ли большую роль в вашей победе тот факт, что у вашего противника осталось 10 игроков на поле?

- Эта встреча уже позади. Мы хорошо к ней подготовились. Что касается того, что соперник остался вдесятером, в футболе случаются такие ситуации. Нашей целью была победа. Что бы ни случилось, мы хотели победить. Главное, что мы это сделали.

- «Туран Товуз» долгое время не мог победить. Победа над «Сабахом» дала вам большую мотивацию?

- Конечно, победа дает нам большую мотивацию. Тренерский состав и руководство всегда оказывают нам хорошую поддержку. Уверенность команды в себе находится на хорошем уровне.

- Сегодня команде предстоит встреча с «Араз-Нахчываном». Что вы думаете о матче?

- После матча с «Сабахом» мы сосредоточились на матче с «Араз-Нахчываном». Очевидно, что эта игра будет нелегкой. Мы хорошо подготовились и к ней. Сделаем все, чтобы победить «Араз-Нахчыван». Мы прекрасно понимаем, что это хорошая команда.

- Возможно, именно вы больше остальных хотите сыграть в этом матче? «Араз-Нахчыван» - ваша бывшая команда. У вас двойная мотивация?

- Я хочу играть в каждой игре. Но решения принимает главный тренер. Я постоянно работаю, чтобы получить этот шанс. Готов играть, как только появится возможность.

- Как вы оцениваете шансы «Туран Товуза» на попадание в еврокубки? Если «Карабах» выиграет национальный кубок, вы сможете сыграть в еврокубках, даже заняв нынешнее место...

- У нас есть шанс попасть в еврокубки. Вне зависимости от того, кто будет соперником, мы постоянно работаем и выходим на каждую игру с целью добиться успеха. Верю, что наше желание попасть в еврокубки осуществится. Потому что я знаю, что у нас хорошая команда.

- Как вы считаете, ваша карьера в «Туран Товузе» складывается удачно или вам нужно время, чтобы проявить себя?

- Честно говоря, я пока не могу полностью раскрыть свой потенциал. Потому что играю не так часто. Буду усерднее работать над собой, чтобы мне предоставили шанс сыграть больше. Я всегда хочу приносить пользу «Туран Товузу». У нас хороший коллектив.

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