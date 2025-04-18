Битва за бронзу - АНАЛИТИКА

Сегодня состоится один матч в Премьер-лиге Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что хотя XXXI тур ознаменуется азербайджанским дерби между «Карабахом» и «Нефтчи», центральный матч недели состоится сегодня.

«Араз-Нахчыван», занимающий третье место, примет «Туран-Товуз», которого опережает на четыре очка. Матч на Liv Bona Dea Arena также имеет большое значение с точки зрения бронзовой медали, дающей право на выход в Лигу конференций. По этой причине эта встреча считается «Битвой за бронзу».

Серебро недостижимо, конкуренты - далеко

Теоретически и «Араз-Нахчыван», и «Туран Товуз» даже сохраняют шансы на второе место. Но очевидно, что «Зиря», которая наиболее близка к серебру, находится в хорошей форме, а ее конкуренты играют не так стабильно. Поэтому для представителя Нахчывана нереально преодолеть отставание в шесть очков, а для «Туран Товуза» - 11. Серебро можно считать недосягаемым для обеих команд. Примечательно также, что «Сабах», занимающий пятое место, отстает от третьего на 16 баллов. Это означает, что в битве за бронзу не будет третьей команды.

Золотые очки для бронзы

«Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз» борются за бронзу и очки в их индивидуальных играх приравниваются к золоту. В таких случаях говорят, что победа в таком поеднке стоит шесть очков, а не три. И, конечно же, обе команды это понимают. Для команды Эльмара Бахшиева победа может означать бронзу и путевку в Европу. Если представитель Нахчывана, который сейчас опережает соперника на пять очков, увеличит разницу до восьми, то в последних пяти турах не упустит преимущества. Ничья - неплохой результат для хозяев. Сохранение преимущества в пять очков позволит команде уверенно лидировать в борьбе за бронзовые медали. Товузская команда обязательно должна победить без дисквалифированного главного тренера Курбана Бердыева. Сократить разницу до двух очков для «Туран Товуза» будет недостаточно. Это только обострит борьбу, и последние пять туров пройдут в заочной битве.

Жесткий финиш

Если «Араз-Нахчыван» добьется желаемого в этом туре, в следующих двух играх он может завоевать бронзу. Соперники для этого подходящие. Команде Бахшиева по силам обыграть и аутсайдера «Сабаил», который будет до конца бороться за спасение, и «Сабах», у которого не осталось никаких претензий на чемпионство. Вместо этого очень трудным будет финиш. Поединки с «Карабахом» и «Зиря», которые будут биться, чтобы официально оформить золото и серебро, а также поездка в Шамахы кажутся сложнее первых двух матчей.

Последние пять матчей «Араз-Нахчывана»:

XXXII тур. "Сабаил" (в гостях)

XXXIII тур. «Сабах» (дома)

XXXIV тур. "Карабах" (в гостях)

XXXV тур. "Шамахы" (в гостях)

XXXVI тур. "Зиря" (дома)

Преимущество дома

Если «Туран Товуз» сможет сократить отставание от третьего места, то им может повезти в концовке. Несмотря на дисквалификацию Бердыева, у него достаточно опыта, чтобы привести свою команду к бронзовым медалям. Западная команда проведет три из пяти последних матчей дома. Гостями будут «Шамахы», «Нефтчи» и «Кяпаз», которые выглядят совсем не устрашающе. Сложным будет лишь выездной матч против «Зиря», но не исключено, что представитель Товуза добьется желаемого результата в Сумгайыте.

Последние пять игр "Туран Товуза":

XXXII тур. "Шамахы" (дома)

XXXIII тур. "Зиря" (в гостях)

XXXIV тур. "Нефтчи" (дома)

XXXV тур. "Сумгайыт" (в гостях)

XXXVI тур. "Кяпаз" (дома)

Европа без бронзы

Расписание последних игр - не единственное преимущество «Туран Товуза». В то время как команда сосредоточена на Премьер-лиге, «Араз-Нахчыван» сражается на двух фронтах, а не на одном. Участие в чемпионате и кубке за право попасть в Европу влечет за собой усталость в конце сезона. Команда, завоевавшая бронзу по итогам сезона, не только станет обладателем первой награды в своей истории, но и выйдет в Лигу конференций. Но это можно сделать и оставшись за пределами тройки. Если «Араз-Нахчыван» сначала победит «Карабах», а затем в финале - победителя противостояния «Сабах» - «Нефтчи», то в качестве обладателя кубка выйдет в Лигу Европы. Это выведет «Туран Товуз» в Лигу конференций, независимо от того, займет ли команда третье или четвертое место. Победа «Карабаха» в кубке также позволит четвертой команде в чемпионате принять участие в еврокубках. Но, чтобы не ждать финала и не зависеть от других, команде нужно завоевать бронзу. В этом плане сегодняшний матч будет решающим.

Отметим, что матч между «Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз» начнется в 19:00.

Вугар Хейруллаев

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