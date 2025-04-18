"Араз-Нахчыван" встретится с "Туран Товузом"

Сегодня стартует XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственный матч пройдет на арене Liv Bona Dea Arena. «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз» поборются за третье место в четвертом поединке сезона.

Отметим, что тур завершится 20 апреля.

Премьер-лига

XXXI тур

18 апреля (пятница)

19:00. «Араз-Нахчыван» – «Туран Товуз»

Главный судья: Алияр Агаев

Liv Bona Dea Arena