"Араз-Нахчыван" встретится с "Туран Товузом"

Сегодня стартует XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.
Единственный матч пройдет на арене Liv Bona Dea Arena. «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз» поборются за третье место в четвертом поединке сезона.
Отметим, что тур завершится 20 апреля.
Премьер-лига
XXXI тур
18 апреля (пятница)
19:00. «Араз-Нахчыван» – «Туран Товуз»
Главный судья: Алияр Агаев
Liv Bona Dea Arena
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
1
|
Карабах
|
30
|
23
|
4
|
3
|
74-18
|
73
|
2
|
Зиря
|
30
|
18
|
4
|
8
|
51-25
|
58
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
30
|
14
|
9
|
6
|
30-23
|
52
|
4
|
Туран Товуз
|
30
|
12
|
11
|
7
|
37-34
|
47
|
5
|
Сабах
|
30
|
7
|
15
|
8
|
40-40
|
36
|
6
|
Нефтчи
|
30
|
8
|
11
|
11
|
30-40
|
35
|
7
|
Шамахы
|
30
|
8
|
7
|
15
|
27-38
|
31
|
8
|
Сумгайыт
|
30
|
8
|
5
|
19
|
24-43
|
29
|
9
|
Кяпаз
|
30
|
7
|
6
|
17
|
24-53
|
28
|
10
|
Сабаил
|
30
|
4
|
8
|
18
|
23-46
|
20
Голы: Леандро Андраде ("Карабах") - 14 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.
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