18 Апреля 2025
RU

"Араз-Нахчыван" встретится с "Туран Товузом"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Апреля 2025 09:20
49
"Араз-Нахчыван" встретится с "Туран Товузом"

Сегодня стартует XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственный матч пройдет на арене Liv Bona Dea Arena. «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз» поборются за третье место в четвертом поединке сезона.

Отметим, что тур завершится 20 апреля.

Премьер-лига
XXXI тур
18 апреля (пятница)

19:00. «Араз-Нахчыван» – «Туран Товуз»

Главный судья: Алияр Агаев

Liv Bona Dea Arena

Команда

И

В

Н

П

М

1

Карабах

30

23

4

3

74-18

73

2

Зиря

30

18

4

8

51-25

58

3

Араз-Нахчыван

30

14

9

6

30-23

52

4

Туран Товуз

30

12

11

7

37-34

47

5

Сабах

30

7

15

8

40-40

36

6

Нефтчи

30

8

11

11

30-40

35

7

Шамахы

30

8

7

15

27-38

31

8

Сумгайыт

30

8

5

19

24-43

29

9

Кяпаз

30

7

6

17

24-53

28

10

Сабаил

30

4

8

18

23-46

20

Голы: Леандро Андраде ("Карабах") - 14 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз": пара без ничьих
10:33
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз": пара без ничьих

Это будет восьмой поединок чемпионата между двумя командами
"Карабах" начал турнир с поражения
00:49
Азербайджанский футбол

"Карабах" начал турнир с поражения

Азербайджанская команда U-15 уступила "Фулхэму" со счетом 1:3
Португальским защитником "Кяпаза" заинтересовались клубы Премьер-лиги
17 Апреля 18:50
Азербайджанский футбол

Португальским защитником "Кяпаза" заинтересовались клубы Премьер-лиги

Диого Вердаска может сменить команду после завершения сезона

Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"
17 Апреля 16:18
Азербайджанский футбол

Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"

28-летний игрок заявил, что результаты команды после зимнего перерыва улучшились
"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают
17 Апреля 14:45
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают

Тур может положить конец мечтам о борьбе за награду еще двух команд
Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО
17 Апреля 13:41
Азербайджанский футбол

Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО

"Вы очень важны для нас"

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране