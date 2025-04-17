Португальским защитником "Кяпаза" заинтересовались клубы Премьер-лиги

Португальский легионер клуба «Кяпаз» Диого Вердаска попал в сферу интересов нескольких клубов, выступающих в азербайджанской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, одним из претендентов на 28-летнего защитника является «Араз-Нахчыван».

Помимо этого клуба, интерес к игроку проявляют и другие участники чемпионата.

Тем временем руководство «Кяпаза» также намерено сохранить футболиста в команде на следующий сезон. Окончательное решение о будущем Вердаски будет принято после завершения текущего чемпионата.

Напомним, что португалец присоединился к гянджинскому клубу 18 сентября 2024 года и действует по контракту до конца сезона. Ранее он выступал за такие команды, как «Порту Б», «Сарагоса», «Бейтар», «Шленск» и «Мирандес».

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