17 Апреля 2025
RU

Португальским защитником "Кяпаза" заинтересовались клубы Премьер-лиги

Азербайджанский футбол
Новости
17 Апреля 2025 18:50
16
Португальским защитником "Кяпаза" заинтересовались клубы Премьер-лиги

Португальский легионер клуба «Кяпаз» Диого Вердаска попал в сферу интересов нескольких клубов, выступающих в азербайджанской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, одним из претендентов на 28-летнего защитника является «Араз-Нахчыван».
Помимо этого клуба, интерес к игроку проявляют и другие участники чемпионата.

Тем временем руководство «Кяпаза» также намерено сохранить футболиста в команде на следующий сезон. Окончательное решение о будущем Вердаски будет принято после завершения текущего чемпионата.

Напомним, что португалец присоединился к гянджинскому клубу 18 сентября 2024 года и действует по контракту до конца сезона. Ранее он выступал за такие команды, как «Порту Б», «Сарагоса», «Бейтар», «Шленск» и «Мирандес».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"
16:18
Азербайджанский футбол

Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"

28-летний игрок заявил, что результаты команды после зимнего перерыва улучшились
"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают
14:45
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают

Тур может положить конец мечтам о борьбе за награду еще двух команд
Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО
13:41
Азербайджанский футбол

Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО

"Вы очень важны для нас"
"Карабах" установил космический ценник на своего футболиста
13:28
Азербайджанский футбол

"Карабах" установил космический ценник на своего футболиста

Клубу, желающему приобрести 21-летнего нападающего, придется заплатить "Скакунам" довольно большую сумму
Футболист "Туран Товуза": "В матче с "Араз-Нахчываном" будут даны ответы на многие вопросы"
11:57
Азербайджанский футбол

Футболист "Туран Товуза": "В матче с "Араз-Нахчываном" будут даны ответы на многие вопросы"

26-летний защитник поделился своими мыслями перед матчем XXXI тура Премьер-лиги
Кто станет первым чемпионом сезона?
11:18
Азербайджанский футбол

Кто станет первым чемпионом сезона?

Чемпион Премьер-лиги может определиться в XXXI туре

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране