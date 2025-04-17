Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"

«Я думаю, это была хорошая игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба капитан «Кяпаза» Егор Хвалько.

Белорусский защитник прокомментировал матч с «Араз-Нахчываном» в XXX туре Премьер-лиги Мисли по футболу. 28-летний игрок заявил, что обе команды могли победить в матче, который завершился нулевой ничьей: «И у нас, и у соперника были возможности забить. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Если посмотреть на турнирную таблицу, то результат можно считать нормальным. Всегда хочется победить. Но помните, соперник тоже этого хочет».

Хвалько считает, что, несмотря на разницу в восемь очков с занимающим последнее место «Сабаилом», «желто-синие» пока не справились с задачей удержаться в элите: «Впереди шесть игр. Хорошо, что разница в восемь очков. Но чемпионат еще не закончен. Нам нужно набирать еще очки, чтобы обеспечить себе место в Премьер-лиге. Мы можем подняться в турнирной таблице. Разница в очках с «Сумгайытом» и «Шамахы» у нас невелика. Надо смотреть вперед».

Белорусский легионер отметил, что команда верит в себя: «Ребята в команде доверяют друг другу. Никто не думает, что мы можем покинуть элиту. Этот фактор является одним из важных показателей успеха. Наоборот, все думают о хорошей игре, высоких местах. Наши результаты улучшились после зимнего перерыва. Это дает нам повод думать о хорошем».

Отметим, что в XXXI туре Премьер-лиги Мисли «Кяпаз» встретится с «Шамахы». Матч состоится 20 апреля на Шамахинском городском стадионе.

İdman.biz