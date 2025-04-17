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Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
17 Апреля 2025 13:41
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Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО

«Приходите на игру, победим вместе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Карабаха» Кади Борхес.

28-летний полузащитник обратился к болельщикам перед матчем «Карабах» — «Нефтчи» в 31-м туре Премьер-лиги Мисли. В своем аккаунте в социальной сети он призвал болельщиков чемпиона Азербайджана заполнить трибуны:

«Мы ждем, что вы придете на предстоящую игру и поддержите нас. Потому что вы очень важны для нас. Мы чувствуем невероятную разницу, когда вы поддерживаете нас на стадионе».

Отметим, что матч «Карабах» - «Нефтчи» состоится 19 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

İdman.biz

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