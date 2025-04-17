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"Карабах" установил космический ценник на своего футболиста

Азербайджанский футбол
Новости
17 Апреля 2025 13:28
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"Карабах" установил космический ценник на своего футболиста

«Карабах» определил новую трансферную стоимость Наримана Ахундзаде.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, клубу, желающему приобрести 21-летнего нападающего, придется заплатить «Скакунам» довольно большую сумму.

Речь идет о трех миллионах долларов, не больше и не меньше. Контракт форварда, который уже долгое время выступает за представителя Агдама, истекает через два года.

В последний раз предложение по игроку поступало из Норвегии. Лянкяранского молодого футболиста тогда хотел приобрести «Мольде».

Переговоры между клубами длились недолго - прийти к общему знаменателю по финансовым условиям не удалось.

İdman.biz

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